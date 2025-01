El metapneumovirus, ni nuevo ni peligroso, ya está en México

El metapneumovirus humano (hMPV), un virus respiratorio que ha merecido atención en China, fue detectado en México con dos casos confirmados en Nuevo León. Según las autoridades sanitarias, no representa una amenaza significativa y los casos registrados hasta ahora han sido leves.

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín Escamilla, confirmó que los pacientes diagnosticados no requirieron hospitalización y que la situación se encuentra bajo control. “Llegan, se diagnostican, se hace un panel respiratorio donde se identifican estos virus y se van a casa. No tenemos ningún paciente hospitalizado por metapneumovirus y no existe una situación que nos deba alertar”, explicó durante una conferencia de prensa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el hMPV no es un virus nuevo. Fue identificado por primera vez en 2001 y su aparición es común durante los meses de invierno y primavera. Margaret Harris, vocera de la OMS, enfatizó que el virus no suele representar un peligro significativo para la población general.

“Es un virus respiratorio que provoca síntomas similares a los del resfriado común y su tasa de mortalidad es muy baja, afectando principalmente a personas vulnerables como adultos mayores y niños pequeños”, señaló.

¿Qué sabemos del virus?

El hMPV fue descubierto en Países Bajos en 2001, y el pasado mes de diciembre se detectó un brote en China que de inmediato activó las alertas, bajo el temor de que pudiera ser el origen de una nueva epidemia como la de Covid-19, hace cinco años.

Sin embargo, las autoridades sanitarias y especialistas médicos aseguran que el metapneumovirus no supone un riesgo pandémico.

Jill Carr, viróloga de la Universidad Flinders de Australia, explica que el brote de hMPV en China es muy distinto a la pandemia de coronavirus, puesto que ese virus era completamente nuevo para los humanos y no existía inmunidad protectora.

El metapneumovirus humano procede de la misma familia vírica que el virus respiratorio sincitial (VRS), que también provoca infecciones de corta duración.

Al igual que el VRS, el hMPV es una infección estacional común en los meses más fríos, pero tiene el potencial de alcanzar niveles epidémicos, cuando se produce una alta tasa de infección en un momento determinado.

Aunque el metapneumovirus ha incrementado los casos de padecimientos respiratorios en la temporada invernal, la Administración Nacional de Control y Prevención de Enfermedades de China ha informado que, en ese país, las tasas de infección están dentro de los niveles habituales para esta época del año. Además, la gripe estacional sigue siendo la infección respiratoria predominante, con una incidencia mayor que la del hMPV y advirtió que circulaban varias infecciones comunes durante los meses fríos.

La OMS confirma que el número de hospitalizaciones asociadas a este virus es menor que en años anteriores y no se han emitido alertas globales relacionadas con su propagación.

En Nuevo León, las autoridades locales dispusieron un seguimiento activo del virus para garantizar que no se convierta en un problema de salud pública. Según Marroquín Escamilla, “se monitorean los casos en los hospitales y hasta ahora no se observa un incremento fuera de lo esperado”.

Reforzar medidas preventivas

Para Jacqueline Stephens, también epidemióloga de la Universidad Flinders, el aumento de la incidencia es normal en invierno. El virus es, además, una causa común de enfermedades respiratorias infantiles.

En México, las autoridades enfatizan que el metapneumovirus no es un motivo de preocupación inmediata, pero recuerdan que los virus respiratorios pueden evolucionar, especialmente en periodos de alta incidencia estacional. En este sentido, mantener medidas de prevención y reforzar los sistemas de monitoreo son esenciales para evitar complicacioness.

Por el momento, el metapneumovirus sigue siendo un virus respiratorio estacional más dentro del panorama epidemiológico invernal. Su presencia en México, aunque requiere seguimiento, no genera alerta ni cambios en las políticas de salud pública.

No obstante, los especialistas recomiendan medidas de prevención básicas. Estas incluyen el uso de mascarillas, la ventilación adecuada de espacios cerrados y el lavado frecuente de manos, prácticas que se han vuelto habituales tras la pandemia de Covid-19. Asimismo, llaman a no recurrir a medicamentos antivirales para tratar las enfermedades.

Síntomas del hMPV

El hMPV provoca infecciones en las vías respiratorias superiores e inferiores. Los síntomas pueden incluir tos, fiebre y congestión de las fosas nasales. En los casos más graves puede producirse una neumonía o bronquitis.

El virus se transmite a través de la exposición a aerosoles en el aire expulsados cuando una persona infectada tose o estornuda, así como por contacto con superficies contaminadas, incluido el contacto físico con las manos o la piel, en general.