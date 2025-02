La maternidad y el dolor, de la novela al teatro

La de “Casas vacías” es la historia de dos mujeres, una de ellas ha batallado la vida entera para ejercer su maternidad y, cuando ha cumplido ya el gran sueño de su vida, lamentablemente pierde a su hijo en una dolorosa escena de desaparición. En contraparte, la otra mujer afinca su esperanza en la posibilidad de ser madre, lo desea con ansias y éstas también la enfrentan con los demonios de la construcción social y del deseo encarnado; tanto así que roba al pequeño para criarlo como propio.

Esta situación, combinada con una recalcitrante imposición de roles sobre la maternidad, sin importar el lado desde el que se mire, las lleva a ambas a la desesperanza, a la soledad, pero también a la empatía y a la belleza, es decir, a los contrastes de la vida.

La historia original es una novela de la escritora mexicana Brenda Navarro, con ese título, “Casas vacías”, misma que en un par de semanas será, más que adaptada, interpretada y conducida hacia a esas otras posibilidades que sólo el teatro puede ofrecer.

Se trata de la puesta en escena “Casas vacías”, que se presentará en el Foro Shakespeare del 28 de febrero al 13 de abril, protagonizada por Mariana Villegas y Paula Watson, dirigida por Mariana Giménez y producida por Berenice González e Irene Azuela.

El camino del papel a las tablas

Irene Azuela y Berenice González ofrecieron detalles este martes durante la conferencia de presentación de la obra en la caja negra del teatro de la colonia Condesa.

“Fue hace ya varios años que Irene trajo a la mesa el texto de ‘Casas vacías’, de Brenda Navarro, y propuso que consiguiéramos los derechos para adaptarla al teatro. A partir de ahí nos pusimos las pilas para conseguir lo necesario, armar el barco, conseguir los recursos. Y fue prácticamente cuatro años y medio después, con una pandemia de por medio, que los estamos logrando con un gran equipo de dirección y actrices”, expresó González.

Por su parte, Azuela complementó: “la novela de Navarro es apabullantemente dolorosa. En ese momento yo estaba pasando por un momento en el que, teniendo una hija, quería tener más hijos, y de pronto, la imposibilidad de que eso sucediera estaba ahí, era muy evidente. Así que enfrentarme al texto de Brenda fue enfrentarme a una cantidad de preguntas que me movieron toda por dentro”.

Por su parte, la directora y también actriz Mariana Giménez expresó que, “con el asunto de la maternidad, las cosas se suelen colocar en dos polos: blanco o negro, mientras que en el medio, como siempre, no suele haber nada. Pero la maternidad es, por lo general, una experiencia única, cada persona la vive de una manera diferente, y la sociedad la mira con mandatos y una serie de lugares oscuros, la condena. Por otro lado, el teatro es el terreno de lo imposible; aquí podemos inventar todos los mundos. Por eso todo lo que no ocurre en la novela, puede ocurrir aquí”.

De esta manera, tanto las productoras como la directora señalan que la puesta en escena se trata, pues, de una síntesis del libro, según las limitaciones del espacio escénico, pero también una propuesta de alternativas a partir de la dura pero también esperanzadora obra de la escritora nacida en la Ciudad de México.

La maternidad más allá del ideal

Todo comenzó hace cuatro años, cuando el proyecto se decidió a fraguarse. En el intermedio, en 2023 se realizó una activación a manera de “work in progress” donde algunas de las ahora involucradas presentaron un performance sobre los claroscuros de la maternidad. Entonces la lucha fue por encontrar financiamiento a través del sistema fiscal Efiartes, hasta que finalmente fue posible y está a punto de estrenarse.

El resultado, una historia donde no hay nombres, y si acaso se puede identificar a ambas mujeres como la madre biológica y la no biológica. Se trata, agregó la actriz Paula Watson, “de poner sobre las tablas, plantearle al público los cuestionamientos que son bien incómodos como mujeres, que son riesgosos, porque es una obra de mucho riesgo, pero que, abordado por nosotras, nos permite tener una visceralidad y honestidad de lo que es ser madre y lo que es ser hija (...) es justo para las mujeres poner todos estos temas sobre la mesa y cuestionarlos en colectivo y con la audiencia”.

Finalmente, la coprotagonista Mariana Villegas reconoció que su personaje, el de la madre no biológica, “es el más desafiante que he tenido en mi carrera como actriz. Desde que leí la novela, había muchos momentos en que me quedé sin aire, me costaba mucho trabajo imaginar el horror al que muchas mujeres nos enfrentamos, en nuestras maneras de amar, de relacionarnos, el tiempo que nos condiciona, pero este personaje finalmente llegó como un regalo desafiante (...) en otras ocasiones me atormentaba pensar que el mandato de ser mujer puede llevar a lugares violentísimos e incompresibles. Por suerte, el teatro existe y podemos llevar esta historia para comprender todas las aristas que se abren en torno a ser mujer”.

“Casas vacías”

Foro Shakespeare

Del 28 de febrero al 13 de abril

Dirección: Mariana Giménez

Producción: Irene Azuela, Berenice González

Adaptación: Humberto Pérez Mortera

Duración aproximada: 100 minutos

Viernes 18:30 horas

Sábado 18:00 y 20:30 horas

Domingo 18:00 horas

El libro en que se basa la obra

“Casas vacías”Brenda Navarro

Editorial: Sexto Piso

Año: 2019

Páginas: 164

“Si la literatura da voz a estos personajes y a las historias, el teatro lo que hace es poner el cuerpo, y venir a un escenario a poner la historia de Brenda Navarro era una posibilidad de rebotar esas preguntas con el público”

Irene Azuela, productora de la obra