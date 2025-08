Malinche El Musical extiende temporada en México y aviva el debate

Desde su estreno en el icónico Frontón México, Malinche El Musical, la ambiciosa obra de Nacho Cano —fundador de Mecano y creador de Hoy no me puedo levantar— ha provocado reacciones en la capital mexicana. Con el anuncio de que el espectáculo se mantendrá en cartelera al menos durante todo agosto de 2025, la producción continúa consolidando su presencia, mientras las discusiones sobre su representación de la historia mexicana persisten.

Malinche El Musical se presenta como una celebración del nacimiento de una nación única, resultado de la fusión de dos culturas milenarias. La obra, que llega a México tras tres exitosas temporadas en Madrid, con 800 funciones y 600,000 entradas vendidas, busca resaltar la importancia de una nueva identidad, forjada a partir de la evangelización de América y los valores surgidos de ese histórico encuentro. Un punto central del musical es el homenaje a la figura de Malinche, a quien se le reconoce su valentía para equilibrar los acontecimientos del mestizaje, contribuyendo a la formación de la identidad de México. Es una experiencia que fusiona el teatro, la energía de un concierto en vivo y la elegancia del ballet contemporáneo.

Una producción inmersiva

La llegada de Malinche El Musical a México es el resultado de la colaboración entre Nacho Cano y los productores ejecutivos María Laura Medina de Salinas y David Hatchwell, con el apoyo de Banco Azteca. La elección del Frontón México, estratégicamente ubicado frente al Monumento a la Revolución, ha demostrado ser un escenario ideal para la magnitud de esta producción.

La puesta en escena es un festín visual y auditivo, apto para toda la familia, Nacho Cano ha tejido una banda sonora única que entrelaza flamenco, pop y rock, creando una experiencia musical distintiva.

Más allá de la representación en el escenario, Malinche ofrece al público una experiencia integral. El Templo Canalla, un espacio gastronómico y de entretenimiento con cocteles y música en vivo, abre sus puertas desde el pre-show. Además, al finalizar cada función, Nacho Cano sorprende con un post-show lleno de energía, música y baile, protagonizado por miembros del elenco, extendiendo la celebración.

El elenco es una mezcla de talento mexicano y español. Diecisiete jóvenes talentos mexicanos fueron entrenados intensivamente durante nueve meses en España, dominando disciplinas como flamenco, hip-hop, canto, baile urbano, actuación e inglés. A este grupo se sumó un casting nacional en enero de 2025, realizado con el apoyo de Televisión Azteca. La primera temporada en México también cuenta con la participación de bailarines de flamenco y actores españoles, aportando una dimensión internacional a la producción.

Entre el espectáculo y la discusión histórica

A pesar de su ambiciosa propuesta y la notable afluencia de público, Malinche El Musical ha generado un abanico de críticas. Las opiniones se dividen entre la alabanza a su impactante puesta en escena, la música y los bailes, y el cuestionamiento a su representación histórica.

Para algunos falta coherencia en la trama y critican poca profundidad en los personajes, percibiendo la adaptación de la historia como simplista en su tratamiento de la Conquista de México. Probablemente el musical no busca transmitir la complejidad de la época ni de los protagonistas, sino que privilegia el espectáculo. En particular, la complejidad de la figura de Malinche es un punto recurrente de debate, con críticos que sienten que su rol histórico es simplificado o incluso omitido.

También se ha mencionado que la acción dramática no siempre avanza con fluidez, con diálogos y escenas que podrían considerarse redundantes. Un "destello de españolidad" en la obra no siempre logra una conexión total con todo el público mexicano, lo que sugiere que para disfrutar plenamente del espectáculo, los asistentes deben acudir con una mente abierta. La recomendación es no buscar una revisión exhaustiva de la historia del México Tenochtitlán, ni respuestas concluyentes sobre la Conquista, sino más bien entregarse a un rato agradable lleno de música y un verdadero despliegue de producción.

Malinche El Musical se afianza en la Ciudad de México consolidándose como un evento cultural que no sólo ofrece un despliegue artístico, sino que también enciende conversaciones importantes sobre la memoria histórica y las narrativas culturales en la era moderna.