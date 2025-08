Llega "Eduardo Chillida: Convergencia" al Museo de Arte de San Diego

El Museo de Arte de San Diego (SDMA) inauguró el pasado 2 de agosto una de las exposiciones más significativas de la temporada: Eduardo Chillida: Convergencia. Esta muestra conmemora el centenario del nacimiento del escultor vasco Eduardo Chillida (1924–2002) con una propuesta sin precedentes. Se trata de la exhibición más extensa dedicada al artista en Estados Unidos en casi medio siglo y la única parada estadounidense dentro de la celebración internacional de su legado.

La exposición reúne más de 85 obras, muchas de las cuales nunca antes se habían mostrado juntas en Estados Unidos. El recorrido incluye esculturas realizadas en materiales como hierro forjado, roble, alabastro y arcilla, así como una selección de dibujos y trabajos en papel que dan cuenta de la versatilidad y profundidad formal de Chillida. Entre las piezas centrales de la muestra se encuentran las esculturas monumentales de la serie Abesti Gogorra (Canto Rudo), elaboradas en madera de roble recuperado del País Vasco, que no se exhibían en conjunto desde 1966. También se incluyen obras emblemáticas de la serie Peine del Viento, que reflejan la inquietud del artista por explorar el espacio negativo, la luz y la interacción entre el arte y los elementos naturales.

“La obra de Eduardo Chillida es un testimonio de la relación armoniosa entre la humanidad, el material y el espacio”, afirmó Roxana Velásquez, directora ejecutiva del SDMA, durante la inauguración. “Estamos emocionados de traer esta extraordinaria exposición a San Diego, brindando a nuestra comunidad la oportunidad de experimentar la profunda belleza y filosofía que impregnan las creaciones de Chillida”.

San Diego Art Museum.Cortesía

Velásquez también subrayó la dimensión sensorial y filosófica del trabajo del artista, destacando su diálogo con músicos y pensadores como Johann Sebastian Bach y Martin Heidegger.

“Su obra siempre invoca la tierra, el mar, el viento, los alimentos, los sabores. Hay una gran sensualidad en ella. Pero al observar estas piezas, lo comprenderán", afirma Roxana Velásquez

Uno de los puntos culminantes de la exposición es una experiencia de realidad virtual inmersiva que transporta a los visitantes al sitio original del Peine del Viento XV (1977), la emblemática instalación de Chillida ubicada sobre los acantilados de la Bahía de La Concha en San Sebastián, España. A través de esta propuesta sensorial, el público puede adentrarse en la convergencia entre acero, mar y cielo, donde las fuerzas dinámicas que definen la obra del escultor cobran vida de manera impactante.

Chillida Convergence.Cortesía

La programación inaugural incluyó una Art Party el 31 de julio y una conferencia con boleto el 1 de agosto a cargo de Mikel Chillida, nieto del artista y director de desarrollo del Museo Chillida Leku, quien ofreció una mirada personal sobre el legado de su abuelo. Acompañando la muestra, el SDMA editó un catálogo de alto nivel que reúne textos del arquitecto Lord Norman Foster, el director de orquesta Gustavo Gimeno, la filósofa Ana María Rabe y la curadora del SDMA Rachel Jans, entre otros colaboradores.

La importancia de presentar el trabajo de Chillida en San Diego radica no solo en la magnitud del proyecto, sino en su profunda pertinencia cultural. La ciudad, reconocida por su diversidad y dinamismo artístico, ofrece el contexto ideal para acoger una obra que establece un diálogo constante entre el arte y la naturaleza, entre la materia y el espacio. Chillida, cuya escultura desafía los límites físicos para revelar fuerzas invisibles como el viento, el tiempo o el silencio, encuentra en Balboa Park un escenario que amplifica su mensaje.

La exposición representa también un gesto de acercamiento entre América y Europa, un puente que permite al público estadounidense conocer de cerca no solo la trayectoria de uno de los grandes escultores del siglo XX, sino también la riqueza espiritual, filosófica y estética de la tradición vasca. Gracias a la colaboración entre el SDMA, el Museo Chillida Leku y colecciones como el Museum of Fine Arts de Houston, el Guggenheim y el Art Institute of Chicago, esta muestra adquiere una relevancia histórica dentro del circuito del arte contemporáneo internacional.

Eduardo Chillida: Convergencia no es únicamente una exposición sobre un artista. Es una invitación a detenerse, contemplar y sentir. Una experiencia que trasciende la mirada y se convierte en una inmersión en el espacio, el tiempo y las fuerzas que nos habitan y nos rodean. En este diálogo entre obra, lugar y espectador, el Museo de Arte de San Diego se afirma como un actor fundamental en la celebración del arte universal, ofreciendo a su comunidad y al público internacional la posibilidad de entrar en contacto con una visión artística cuya vigencia es tan sólida y profunda como el acero que Chillida moldeaba con sus manos.