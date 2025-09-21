Latin Grammy 2025: lista de nominados y cuándo será la premiación

Se dieron a conocer a los nominados para la 26a entrega anual del Latin Grammy 2025, donde el puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista con 12 candidaturas, dejando atrás a Édgar Barrera (10) y a la dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso.

El evento se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con cobertura a través de TelevisaUnivision y entre los nuevos galardones que se entregarán este año figuran categorías para música visual y para “roots song”, lo que amplía el espectro de géneros reconocidos.

El legendario cantante español Raphael ha sido nombrado Persona del año en esta edición, al recibir un homenaje por su trayectoria de más de seis décadas.

Lista de nominados

Estas son algunas de las categorías más importantes de la 26. a Entrega Anual del Latin Grammy:

Grabación del Año

'Baile Inolvidable' - Bad Bunny. 'DTmF' - Bad Bunny.

'El Día Del Amigo' - CA7RIEL & Paco Amoroso.

'#Tetas' - CA7RIEL & Paco Amoroso.

'Desastres Fabulosos' - Jorge Drexler & Conociendo Rusia.

'Lara' - Zoe Gotusso.

'Si Antes Te Hubiera Conocido' - Karol G.

'Cancionera' - Natalia Lafourcade.

'Ao Teu Lado' - Liniker. 'Palmeras En El Jardín' - Alejandro Sanz.

Álbum del Año

'Cosa Nuestra' - Rauw Alejandro.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny.

'Papota' - CA7RIEL & Paco Amoroso.

'Raíces' - Gloria Estefan.

'Puñito De Yocahú' - Vicente García.

'al romper la burbuja' - Joaquina.

'Cancionera' - Natalia Lafourcade.

'Palabra De To's (Seca)' - Carín León.

'Caju' - Liniker.

'En Las Nubes - Con Mis Panas' - Elena Rose.

'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz.

Canción del Año

'BAILE INoLVIDABLE' - Bad Bunny, Antonio Caraballo, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, MAG, Jay Anthony Nuñez, Kaled Elikai Rivera Cordova & Roberto Jo se Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny).

'Bogotá' - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda).

'Cancionera' - Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade).

'DTmF' - Bad Bunny, Scott Dittrich, Benjamin Falik, MAG, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny).

'El Día Del Amigo' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso).

'Otra Noche De Llorar' - Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte).

'Palmeras En El Jardín' - Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz).

'Si Antes Te Hubiera Conocido' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G).

'#Tetas' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso).

'Veludo' - Marrom Liniker, songwriter (Liniker).

Mejor Nuevo Artista

Alleh.

Annasofia.

Yerai Cortés.

Juliane Gamboa.

Camila Guevara.

Isadora. Alex Luna.

Paloma Morphy.

Sued Nunes.

Ruzzi.

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

'Cuarto Azul' - Aitana.

'Palacio' - Elsa y Elmar.

'Al Romper La Burbuja' - Joaquina.

'En Las Nubes - Con Mis Panas' - Elena Rose.

'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz.

Mejor Canción Pop

'Bogotá' - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda).

'El Día Del Amigo' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso).

'Querida Yo' - Camilo, Gonzalo Ferreyra, Nicolás Ramirez & Yami Safdie, songwriters (Yami Safdie & Camilo).

'Soltera' - Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira).

'Te Quiero' - Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago).

Mejor Álbum de Rock

'Legado' - A.N.I.M.A.L.

'Luna En Obras (En Vivo)' - Marilina Bertoldi.

'A TRES DÍAS DE LA TIERRA' - Eruca Sativa.

'Gigante' - Leiva.

'Novela' - Fito Paez.

Mejor Canción de Rock

'La Torre' - RENEE, songwriter (RENEE).

'Legado' - Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L).

'Sale El Sol' - Fito Paez, songwriter (Fito Paez).

'TRNA' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone).

'VOLARTE' - Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa).

Mejor Álbum de Pop/Rock

'Vándalos' - Bandalos Chinos.

'Malhablado' - Diamante Eléctrico.

'Malcriado' - Lasso.

'El Último Día De Nuestras Vidas' - Dani Martín.

'Ya Es Mañana' - Morat. 'R' - RENEE.

Mejor Canción Pop/Rock

'Ángulo Muerto' - Leiva, songwriter (Leiva).

'Desastres Fabulosos' - Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia).

'Lucifer' - Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso).

'no llames lo mio nuestro' - Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina).

'Tu Manera De Amar' - Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova).

'Un último vals' - Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina)

Mejor Álbum de Salsa

'Big Swing' - José Alberto “El Canario”.

'Fotografías' - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

'Mira Como Vengo' - Issac Delgado.

'Infinito Positivo' - Los Hermanos Rosario.

'Debut Y Segunda Tanda, Vol. II' - Gilberto Santa Rosa. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

'SON 30' - Checo Acosta.

'El Último Baile' - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella.

'De Amor Nadie Se Muere' - Karen Lizarazo.

'Baila Kolombia' - Los Cumbia Stars.

'La Jerarquía' - Peter Manjarrés & Luis José Villa.

Mejor Álbum Cantautor

'Dos Hemisferios' - Alejandro Y Maria Laura.

'el cuerpo después de todo' - Valeria Castro.

'Cancionera' - Natalia Lafourcade.

'Cosas Que Sorprenden A La Audiencia' - Vivir Quintana.

'Relatos' - Ale Zéguer.

Mejor Música para Medios Visuales