Juan Gabriel: Netflix estrenará el documental Debo, Puedo y Quiero este 30 de octubre

A casi una década de su partida, Netflix rendirá homenaje a Juan Gabriel con una serie documental que promete acercar al público al hombre detrás del ídolo. Bajo el título Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, la producción llegará a la plataforma el próximo 30 de octubre, ofreciendo un recorrido íntimo y sin precedentes por la vida de Alberto Aguilera Valadez.

Una mirada inédita al Divo de Juárez

El documental está compuesto por cuatro episodios que retratan la trayectoria del artista desde sus inicios hasta su muerte.

Entre canciones, recuerdos y grabaciones nunca antes compartidas (muchas de ellas filmadas por el propio Juan Gabriel), la serie muestra cómo el cantautor convirtió su dolor en himnos, rompió estigmas y dejó un legado que sigue vigente en la cultura popular mexicana.

La propuesta no solo recupera su faceta de ícono musical, sino que también revela el lado íntimo y sensible de quien, con miles de canciones, marcó generaciones y conmovió a millones alrededor del mundo.

Dirección y producción

La serie es dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quienes vuelven a colaborar tras su trabajo en La Dama del Silencio: El Caso Mataviejitas. Con esta nueva producción, buscan crear un “homenaje que duele bonito”, abriendo las puertas al universo personal de Juan Gabriel con material inédito y de archivo cuidadosamente seleccionado.

Un legado que trasciende

Más allá de los escenarios, Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero plantea un retrato profundo del hombre que, con su sensibilidad y pasión por la vida, redefinió la música popular mexicana.