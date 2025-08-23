Todo lo que se sabe de la película del Frankenstein de Guillermo del Toro en Netflix

El mundo de los monstruos, la fantasía y el horror se prepara para recibir una nueva obra maestra, ya que Netflix está por estrenar la esperada adaptación de Guillermo del Toro de la novela clásica de Mary Shelley, Frankenstein el próximo 23 de octubre, con su llegada a la plataforma de streaming programada para el 7 de noviembre.

Esta semana, la plataforma dio a conocer los primeros pósteres de la película.

"He soñado con hacer esta película desde que era niño, y la he perseguido de forma activa por 25 años", reveló del Toro durante el evento Netflix Tudum 2025: The Live Event.

El ganador del Óscar confesó que su fascinación por el personaje se remonta a su infancia y que la figura del monstruo de Boris Karloff de 1931 lo marcó de por vida.

Una historia que explora la humanidad del monstruo

El filme, que tiene un guion del propio Del Toro, busca explorar la compleja relación entre creador y creación, una temática recurrente en su filmografía. “La relación entre la humanidad y los monstruos, creador y creación, padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”, explicó el cineasta.

El tráiler que se presentó en junio pasado y en él se pueden ver detalles que evocan a sus trabajos anteriores, desde una escalera decaída con candelabros, similar a la de La cumbre escarlata, hasta figuras angelicales rojas, que recuerdan a las de Hellboy II: El ejército dorado y Pinocho.

Un elenco de lujo para una historia clásica

La película cuenta con un reparto estelar encabezado por Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, un científico brillante pero arrogante que da vida a una criatura en un experimento monstruoso. Jacob Elordi interpreta al ser creado por Frankenstein, mientras que Mia Goth da vida a Elizabeth Lavenza, la prometida de Victor.

Los actores han expresado su admiración por el trabajo de Del Toro. Para Oscar Isaac, el papel de Victor ha sido “la experiencia de su vida”. El actor aseguró que “la pasión, el amor y la dedicación” del equipo se notan en cada cuadro.

Por su parte, Mia Goth, quien se declara una gran fan de la novela, “no veía la hora de sumergirse” en el proyecto.

Jacob Elordi, quien interpreta a la criatura, se refirió al director como “un genio en la vida real” y dijo sentirse “inmensamente agradecido por estar en el filme” y “muy orgulloso del trabajo” que el equipo ha logrado.

Elenco completo: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, con Charles Dance y Christoph Waltz.