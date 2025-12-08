Javier Paniagua debuta como compositor con Tres Valses

Tres valses es la obra con la que Javier Paniagua debuta como compositor. Aunque Paniagua lleva más de una década y media dedicado a la composición y producción en medios audiovisuales, como cine, radio, publicidad y televisión, esta obra es lo que considera su debut como compositor y su presentación en sociedad.

Las piezas tituladas Vals N° 1, Vals N° 2 (Estelar) y Vals N° 3 (Lucille) fueron grabadas en los estudios Sony Music México, ubicados en Naucalpan, Estado de México. Paniagua trabajó acompañado del arreglista Alonso J. Burgos y un quinteto de músicos de la Ofunam. Las sesiones de grabación de Tres Valses se llevaron a cabo durante tres días, con dos días de ensayo y uno de grabación.

“El vals es un tipo de música con el cual yo crecí”, cuenta Javier Paniagua (Ciudad de México, 1991) durante una charla con El Economista. “Uno de los primeros recuerdos que tengo es escuchar en casa de mi abuela un disco de vinilo con los valses de [Frédéric] Chopin y para mí es honrar un poco ese tipo de música con la que me siento tan identificado y es sin duda este proyecto”.

De acuerdo con Paniagua, los estudios de grabación de Sony Music tienen un aura especial pues es dónde han grabado artistas como Vicente Fernández, José José, Natalia Lafourcade y la grabación del Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, registrada el 8 de diciembre de 1947, y que fue la primera grabación realizada en este estudio.

Tres Valses

Para la composición de Tres Valses (Universal Music, 2025) , el compositor mexicano tomó inspiración de dos lugares opuestos. Las primeras dos piezas —Vals N° 1 y Vals N° 2 (Estelar)— fueron temas inspirados por su pasión por la exploración espacial. Estelar es una pieza interpretada solo para piano, mientras que las otras dos (Vals N° 1 y Vals N° 3 Lucille) son para piano y quinteto.

El tercer vals, titulado Lucille, es un homenaje a una felina que Paniagua adoptó durante la pandemia y esta obra es la forma con la que celebra el vínculo con su mascota.

Para Javier Paniagua, la música siempre fue un elemento que estuvo cerca y su formación musical empezó desde muy temprana edad. La inspiración para hacer música para el cine nació con la experiencia de ver Star Wars y particularmente con la música del compositor estadounidense John Williams.

“Yo de muy niño estaba viendo Star Wars con mi hermano y recuerdo mucho la sensación que sentí al escuchar la música de John Williams y con esta historia tan épica que es Star Wars. El cine fue lo que me hizo soñar a un nivel musical”.

“Tuve la suerte de que en la casa había un piano ya de algunas generaciones de mi familia y ahí fue donde empecé”. También en algún momento tuvo el impulso de tener una banda de rock, pero rápidamente descubrió que su verdadera pasión estaba en la música para el cine.

Compositor y divulgador de la música

Javier Paniagua también se ha convertido en una cara conocida con el pódcast ¿Qué es la música?, que conduce desde el 2023 y con el que ha conversado con músicos, productores y miembros de la industria musical.

La idea para crear el pódcast comenzó con la premisa de ayudar a nutrir de mayor información sobre la industria musical que existe en México.

“Un sueño que yo tenía es que cuando logré vivir de la música, yo quería lograr ayudar a pavimentar un poquito más el camino de los que venían atrás de mí”, dijo Paniagua, quien no se considera un periodista musical sino un divulgador.

Aunque el pódcast ¿Qué es la Música? fue la manera en la que para muchos se dio a conocer, Javier Paniagua mantiene el enfoque principal en torno a su faceta como compositor.

Paniagua ya tiene en puerta la grabación de un disco completo para piano para principios del 2026. Y también entre los actuales planes se encuentra una presentación en vivo de los Tres Valses. El compositor se encuentra en el proceso de búsqueda de los intérpretes y busca que quienes interpreten estas piezas sean músicos jóvenes y también encontrar un espacio ideal para poder disfrutar al máximo estas composiciones. “Lo que estoy buscando es un espacio tanto de respeto para el público como para los músicos y en donde también se sientan cómodos”.

La presentación de Tres Valses es el primer paso que Paniagua da en su faceta como compositor.

“Quiero hacer mucha música ahorita en esta etapa y quiero explorar todo lo que no he podido explorar hasta ahora”, concluye Javier Paniagua.