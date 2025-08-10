Israel Vallarta: libros y documentales sobre el caso

Con la liberación de Israel Vallarta, acusado de pertenecer a un grupo de secuestradores conocido como ‘Los Zodiaco’, parece que concluye un capítulo más de la historia del crimen en México.

Su caso comenzó en 2005, cuando presuntamente lo detuvieron junto con su novia Florence Cassez, en la finca ‘Las Chinitas’, ubicada sobre la carretera a Cuernavaca, Morelos.

La detención fue transmitida en vivo en el espacio noticioso de Carlos Loret de Mola, poco después -gracias a una investigación de la periodista colombiana Yuli García- se conoció que se trató de un montaje para hacer lucir a Genaro García Luna.

Durante 20 años este caso no dejó de sonar: ¿en verdad se detuvo al líder de una organización criminal dedicada a la privación ilegal de la libertad? o ¿sólo fue un chivo expiatorio como en otros casos más de la justicia mexicana?

Por ello te presentamos un compendio de libros y publicaciones que abordan este caso:

Florence Cassez, el juicio del siglo. Escrito por Miguel Carbonell

“Para México el caso Cassez supuso un vendaval mediático similar al que produjo el proceso contra O.J. Simpson en Estados Unidos. A Cassez la detuvieron, acusaron, juzgaron y condenaron fundamentalmente por el delito de secuestro”.

El caso de Cassez-Vallarta, análisis desde el enfoque de los Derechos Humanos, un llamado a valorar los derechos de las víctimas del delito. Escrito por Saúl Cortés Viveros y Jacob Hernández Martínez.

El caso Florence Cassez (mi testimonio). Escrito por Pablo Reinah

“El 9 de diciembre de 2005, el reportero Pablo Reinah cubrió un operativo en el rancho Las Chinitas para Televisa. Se trataba de la captura de dos presuntos secuestradores de la banda Los Zodiaco: la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta. Poco después, se supo que este operativo había sido un montaje”.

Una novela criminal. Escrito por Jorge Volpí

“La mañana del 9 de diciembre de 2005, el noticiero más popular de la televisión mexicana transmitió el arresto de dos peligrosos secuestradores y la liberación de tres víctimas. Durante horas, los espectadores atestiguaron el operativo que culminó con la detención del mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez. Semanas después, el jefe de la policía reconoció que la transmición había sido producto de un montaje realizado a solicitud de los medios”.

El teatro del engaño: Cassez-Vallarta: Historia de un montaje. Escrito por Emmanuelle Steels

“La banda de los Zodiaco: no sólo la francesa Florence Cassez fue acusada de formar parte de esta misteriosa organización de secuestradores, también el mexicano Israel Vallarta y sus familiares. La puesta en escena televisada de su captura, ahora lo sabemos, fue apenas una ínfima parte de la gran pantomima. De la aguda investigación de la periodista Emmanuelle Steels se desprende que la banda de los Zodiaco no es más que una ficción”.

El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal. Serie-documental producido por Netflix

"¿Fue Florence la líder de una banda de secuestradores? ¿O fue solo otra víctima de la corrupción? Esta docuserie examina uno de los casos más controversiales de México".