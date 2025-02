“El gran poder en México es el económico, no el político”: Viri Ríos

Viri Ríos, académica, investigadora y periodista, es contundente en su diagnóstico sobre México: a diferencia de lo que la gran mayoría cree, el gran poder en nuestro país es el económico, no el político.

Y es precisamente ese mismo poder económico el que más se beneficia de las desigualdades e injusticias que se viven día a día en México y que están no sólo normalizadas, sino incluso hasta institucionalizadas y legalizadas.

Es gracias a ese poder económico, dice, que en México los ricos más ricos no pagan los impuestos que les corresponden o que en nuestro país no existe competencia en varios sectores de la economía, lo cual deriva en la existencia de monopolios u oligopolios.

Es debido a ese poder económico, afirma, que ni aun con la llegada de la izquierda al poder, la clase política mexicana se ha atrevido a llevar a cabo una reforma fiscal progresiva que tanto hace falta en nuestro país.

Durante una presentación de sus libros No es Normal (2021) y Así no es (2024), en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Viri Ríos sostiene que es totalmente falso el mito de la meritocracia; que el que le echa ganas, no necesariamente puede salir adelante si se esfuerza lo suficiente.

Por el contrario, dice, las reglas del juego en México están hechas de tal forma que en este país “salir de pobre sea muy difícil, pero salir de rico sea prácticamente imposible”.

Y son precisamente éstos algunos de los principales planteamientos que sostiene en sus dos libros, los cuales demuestra, prueba y evidencia a partir de una serie de datos, cifras, investigación académica y hasta casos específicos que retratan la profunda desigualdad mexicana.

“Son libros verdaderamente investigados bajo el rigor que requeriría la academia, pero están hechos para el consumo del público general y están hechos para contar historias, y están hechos para hablarle de frente a los problemas de nuestro país y no solamente para analizarlos desde lejos”, declara.

La doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard califica a sus obras como “libros de política pública”, en los cuales no sólo se habla de los problemas económicos medulares de nuestro país, sino que además también se provee una serie de recomendaciones sobre cómo resolverlos.

Todo esto además con formatos únicos que pretenden darle a los lectores una lectura lúdica y fácil.

En el caso de No es Normal, dice, está inspirado en la estructura de la novela Rayuela, pues se trata de 27 ensayos cortos (cada uno sobre una desigualdad en específico) que puede leerse de distintas maneras: del primero al último; del último al primero; leer sólo uno de los seis apartados que contiene o inclusive revisar únicamente aquellos ensayos que resulten de mayor interés para el lector.

Este libro, editado por Grijalbo, fue publicado originalmente en 2021, pero en 2023 se publicó una edición actualizada.

Viri explica que a partir de la escritura de No es normal, se dio cuenta de que “mucha de la reticencia a los argumentos vertidos en No es Normal sobre nuestras injusticias provenían desde puntos de vista y concepciones ideológicamente equivocadas”.

Ideas como, por ejemplo, que si se suben los impuestos, las empresas quiebran; o que si se sube el salario mínimo, se generaría una espiral inflacionaria.

“Todas esas cosas que por muchas décadas dimos por sentado, pero que ahora la propia investigación económica ha avanzado en demostrar que eran falsas, que fueron crímenes ideológicos cometidos en contra de la población porque por décadas se mantuvo el salario bajo pensando que era necesario para controlar la inflación”, expresa.

Relata que fue por todo esto que, junto con Raymundo Campos, director de economía en el Colegio de México, se dio a la tarea de listar algunos de los mitos económicos y sociales más importantes que existen y “proveer a nuestros lectores de la evidencia para no creer esos mitos”.

Fue así que nació el libro Así no es. No creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos, publicado en julio de 2024 y también editado por Grijalbo.

En este libro, se desmienten 11 de los más grandes mitos que existen sobre la economía y la sociedad mexicanas, como que el nuestro es un país de clases medias, o uno en el que sólo existe el clasismo, pero no el racismo.

Pero no todo es denuncia en los libros de Viri Ríos, pues, comenta, “para mí si una nota, si un libro es un listado largo de quejas, creo que hemos fallado en crear lo que debemos crear en este país que es esperanza”.

“Por eso todos mis libros siempre tratan de terminar en la medida de lo posible con algo que podamos hacer para cambiar el problema al cual me refiero. Y siempre tratan de terminar en un tono de optimismo porque además yo soy una optimista crónica”, declara.

Y es con ese mismo tono de optimismo que Viri hace un llamado al periodismo mexicano: cubran, cuestionen, evidencien al poder económico tal como lo hacen con el poder político.

“Hay que terminar con el cliché de sólo hablar de los políticos y creo que hay que empezar a hablar del poder ampliamente entendido. Porque el poder está muy desigualmente distribuido, lo ha estado por mucho tiempo y esa distribución desigual del poder es la razón por la cual nuestro país no se ha podido convertir en un país de clases medias”, concluye.