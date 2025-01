Los Globos de Oro abren el domingo la temporada de premios en Hollywood

Hollywood dará el pistoletazo de salida a sus premios 2025 el domingo en la ceremonia anual de los Globos de Oro, en la que películas como "Wicked", "The Brutalist" y "Emilia Pérez" compiten por los trofeos y la atención antes de los Oscar.

Timothee Chalamet, Selena Gomez, Ariana Grande y Angelina Jolie son algunas de las estrellas que optan a los premios de interpretación en la ceremonia, que será presentada por primera vez por la cómica Nikki Glaser. El espectáculo será retransmitido en directo por CBS y en streaming por Paramount+ PARA.O.

El musical en español "Emilia Pérez" y la epopeya posterior a la Segunda Guerra Mundial "The Brutalist" encabezan las nominaciones cinematográficas de la noche.

"The Brutalist" está protagonizada por Adrien Brody en el papel de un superviviente del Holocausto que huye a Estados Unidos para perseguir el sueño americano. La historia, de tres horas y media de duración, se considera favorita para el premio principal de la noche, el de mejor película dramática.

Entre sus competidoras se encuentran "Cónclave", sobre la elección de un Papa, y dos películas protagonizadas por Chalamet: el biopic de Bob Dylan "A Complete Unknown" y la epopeya de ciencia ficción "Duna - Parte II".

A diferencia de los Oscar, las películas musicales y de comedia compiten en una categoría separada en los Globos de Oro. Entre las nominadas a esta categoría figuran el éxito de taquilla "Wicked" y la oscura comedia romántica "Anora".

Ganar un Globo de Oro puede ayudar a las películas en la carrera hacia los Premios de la Academia en marzo. Si una película o un actor se lleva a casa un Globo de Oro, "aumenta la probabilidad de que un miembro de la Academia de Cine se fije en ese proyecto", dijo Scott Feinberg, editor ejecutivo de premios de The Hollywood Reporter.

Feinberg predijo que "The Brutalist" o "Cónclave" ganarían el premio de drama en los Globos de Oro. La categoría de musical o comedia es más difícil de calibrar, dijo, porque los nominados son muy diferentes entre sí.

"Emilia Pérez", un thriller musical, cuenta la historia de un narcotraficante mexicano que pasa de ser hombre a mujer. "Wicked", precuela de "El mago de Oz", es una adaptación de un popular espectáculo de Broadway.

"Anora", sobre una trabajadora del sexo que se casa con el hijo de un oligarca ruso, es más una comedia tradicional, mientras que "La sustancia", protagonizada por Demi Moore en el papel de una celebridad en decadencia que busca una fuente de juventud, es esencialmente una película de terror, dijo Feinberg. "En esta categoría hay de todo", agregó.

Los ganadores de los Globos de Oro son elegidos por 334 periodistas del mundo del espectáculo de 85 países, frente a los 9,000 votantes que eligen los Oscar. En los últimos años se ha ampliado el número de votantes de los Globos de Oro y los organizadores han introducido reformas tras las críticas recibidas por problemas de ética y falta de diversidad.

En las categorías televisivas, la serie de restaurante "The Bear" encabeza las nominaciones a los Globos de Oro, seguida de la comedia de misterio "Only Murders in The Building" y la epopeya histórica "Shogun".