Galerías apuestan por obras de arte accesibles

El coleccionismo. ¿Es un mal necesario o un bien del mercado tentado a las prácticas de la especulación? Es innegable que el coleccionismo mantiene un mercado de extensión global como el del arte, sostiene el interés sobre un artista y muchas veces invierte directamente en su obra tanto como en su prestigio. Del coleccionista depende el artista y viceversa, de los artistas depende la capacidad de flote de una colección. Pero, ¿ésta es una regla inamovible?

De acuerdo con el reciente estudio Contemporary Art Market Report, realizado por ArtPrice, hay un boom del mercado de piezas de arte con precios por debajo de los 5,000 dólares, al grado de que este tipo de transacciones se triplicó en los últimos 10 años y entre 2023 y 2024 significó ya el 82% del valor total del mercado de arte contemporáneo en el mundo. En otras palabras, son los compradores de medio poder adquisitivo quienes mantienen fuerte y estable el flujo de transacciones de arte contemporáneo.

Luego entonces, ¿estos cambios requieren de un cambio de relación entre galeristas y artistas en un mercado que apela a nuevos coleccionistas, en el que se valoran las piezas a precios más accesibles? Resulta fundamental conocer cuáles son las particularidades de un sector que apela a compradores de arte de medio poder adquisitivo y posibles coleccionistas en formación.

A partir de esto, El Economista conversa con galeristas de arte contemporáneo que operan, cada uno a su manera, dentro de este sector de mercado. Estos galeristas están presentes en las ferias de arte Material y Salón Acme durante la Semana del Arte 2025. Prácticamente todos coinciden en tomar distancia del concepto de "cubo blanco" que, señala, impera en el circuito de élite de las galerías.

Apuesta por los emergentes

La galerista Olga Rodríguez, cofundadora y directora de Salón Silicón, con base en la Ciudad de México y presente en la feria Material, comparte que el trabajo de una galería de su tipo es más parecida a una relación de amistad y complicidad con sus artistas.

“Para empezar, las galerías grandes tienen esquemas mucho más complejos, donde primero está el director y después hay una jerarquía menos personal. Pero en el caso de una galería pequeña, esta relación debe ser mucho más estrecha. Yo no conozco a mucha gente rica y mis precios no son exorbitantes. Incluso vendo obras a plazos, porque entiendo que 20 mil pesos ya es una lana para muchas personas, a diferencia de la gente del arte de arriba, para la que una cantidad así no es nada”.

Rodríguez está convencida de que “involucrarte en carreras de artistas emergentes es la mejor inversión, aunque mucha gente no está tan segura de invertir tan temprano en la carrera de un artista, porque prefiere esperar a que ya sean reconocidos; prefiere comprar obras que ya cuestan hasta 10 veces más que lo que yo puedo vender ahora, únicamente porque ya tiene el respaldo de otras galerías que ellos consideran más legítimas”.

Y es que, dice, especular con la obra de un artista, para mantener su estatus y garantizar su inversión, es una tentación, pero también es un riesgo. Pero agrega: “para mi caso, hay muchos compradores que ya quisieran haberme comprado obras de casi todos mis artistas antes de que se elevaran sus precios, porque hemos demostrado que de aquí se siguen consolidando en el mercado y a precios mucho más elevados”.

El coleccionismo no es el único canal

Ahí mismo, en Material, se instaló la galería General Expenses, también de esta ciudad, la cual presenta obras de artistas como Antonio Vidal de Lascurain (CDMX), Avantgardo (CDMX), Catherine Mulligan (NY) y Magdalena Petroni (Buenos Aires), entre otros.

“La galería es un tipo de espacio libre para que los artistas experimenten. Es un proyecto ambicioso en ese sentido. En lugar de ver la galería como un cubo blanco, los artistas la utilizan como un cubo maleable, que pueden gestionar, transformar como ellos decidan, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades del proyecto y hacemos todo por apoyarlos”, comenta Ricardo Diaque, director de Ventas de General Expenses, y complementa:

“Nosotros en la galería no creemos que debamos apelar solamente a un mercado de coleccionistas, sino que apuntamos al mercado institucional. También buscamos espacios en instituciones, como museos u otras galerías que comparten nuestros valores. Queremos ampliar la gama para que el público comprenda que el valor de la obra no nada más reside en su costo de mercado, porque el arte es más complejo que eso. Claro que es relevante el plano financiero para la galería y sus artistas, pero no caemos en la trampa de buscarlo con desesperación. Esperamos que la obra hable por sí sola y nos hemos dado cuenta de que esto funciona: cuando haces las cosas sin la pretensión de inversión o de buscar que te compren ahorita y prometer un retorno con creces. No creemos que las apuestas tengan que ir por ahí”.

Salón Acme, fuera del cubo blanco

A un par de cuadras de Material, este jueves también se inauguró la feria Salón Acme, en un edificio restaurado en la colonia Juárez. Esta feria apuesta por el impulso de artistas más que de galerías.

En la parte de las galerías invitadas, en la cual éstas deben instalar la obra de uno solo de sus artistas, se encuentra la galerista Alejandra Tena, fundadora y directora de Marchante Arte Contemporáneo, un proyecto sin sede fija, que para la feria presenta la obra del pintor nayarita Gibrán Turón, quien ilustra en cuadros de colores pasteles el contexto de las calles, los rótulos, el transporte público, las maravillas de la vida cotidiana.

“Trabajo siempre con artistas emergentes o que ya se empiezan a dar a conocer, pero están todavía en la curva de crecimiento ascendente. Es en este momento de sus carreras donde me gusta involucrarme, para llevarlos a ferias. Por ejemplo, es la primera vez que la obra de Gibrán participa en una de las grandes ferias de la Semana del Arte”, dice Tena.

Apostar por la obra emergente y, al mismo tiempo, preservar el valor de su obra e incluso hacerlo escalar paulatinamente, señala, “es un equilibrio fino sobre el que tratamos de desplazarnos. Respaldamos obras frescas y juveniles, pero con toda la seriedad que exigen los mercados. En nuestro caso, nos enfocamos en el mercado ‘young collectors’, en el que el medio fundamental son las redes sociales, porque es ahí desde donde todos estos creadores se insertaron y se dieron a conocer, y es ahí donde deben fortalecerse. El internet está democratizando el mercado y haciendo más amplia la base de la pirámide. Se ha desplazado un poco esta especie de monólogo que solamente tenían las grandes galerías”.

Marchante no tiene un espacio físico, es más bien itinerante, nómada, con exposiciones individuales y colectivas en sedes distintas y en ferias. Asimismo, impulsa las visitas de coleccionistas a los estudios de sus artistas para generar así una conexión más franca con el creador y los interesados.

“Me parece que así, con las visitas a estudios, la gente conecta más con el artista que yendo a una exposición de cubo blanco. Al final lo que todos quieren es platicar con el creador e integrar la obra a un entorno real, porque el cubo blanco es completamente estéril y genera una gran distancia entre el público y el artista. Este modelo me funciona y está en armonía con el tipo de artistas y coleccionistas en los que me enfoco”, concluye.

¿Dónde se presentan las galerías mencionadas?

Feria de Arte Material

Del 6 al 9 de febrero

Expo Reforma

Av. Morelos 67, Juárez

Salón Acme

Del 6 al 9 de febrero

Proyectos Públicos

General Prim 30, Juárez

