¡Feliz cumpleaños! Snoopy y Charlie Brown cumplen 75 años

Charlie Brown y su perro Snoopy, creaciones del dibujante estadounidense Charles Schulz, cumplen 75 años. Sin embargo, los principales personajes de la icónica tira cómica Peanuts siguen sin tener una edad definida.

Charlie Brown nació oficialmente el 2 de octubre de 1950, aunque existe un precedente de 1948, su primera aparición pública ocurrió en la fecha mencionada en el St. Paul Press, de Minnesota, y a través de United Features, llegando con su formato de cuatro viñetas a millones de lectores en Estados Unidos y, más tarde, en más de 70 países.

El pequeño personaje sin edad se caracteriza por un humor delicado y melancólico; vestido con pantalones cortos y cabeza redonda, coronada por una única mecha de cabellos en la frente, es un niño sin edad siempre atribulado por las preocupaciones.

Schulz concibió a Charlie Brown como un eterno perdedor que exclama siempre "Dios mío", sin oportunidades, a quien la lluvia le impide jugar béisbol y que es blanco de todas las burlas.

Pero Charlie siempre es relegado a segundo plano por su perro Snoopy, el cual apareció dos días después (4 de octubre de 1950) en Peanuts, y que a diferencia de su dueño, el beagle blanco con manchas negras es un excelente beisbolista que tiene una vida apasionante, y aunque nunca dice una palabra, puede soñar que se convierte en piloto de la Primera Guerra Mundial.

Snoopy se consolidó como el personaje más popular, apareciendo en series de televisión, musicales, espectáculos sobre hielo y hasta en un parque temático en California. Su influencia también llegó a la cultura popular: en la misión Apolo 10, los módulos espaciales fueron bautizados "Charlie Brown” y "Snoopy”.

El humor y la psicología de personajes como Charlie Brown, marcado por la inseguridad, y Snoopy, el beagle soñador, lograron que la mancuerna y sus amigos se convirtieran en un fenómeno global que sigue vigente. ¡¡Feliz cumpleaños, Charlie Brown y Snoopy!!