Estrenos que no te debes perder en julio

El mes de julio de 2025 llega cargado de novedades en las principales plataformas de streaming, con una oferta que promete satisfacer todos los gustos y públicos en la competencia por la atención de la audiencia, la cual se intensifica con estrenos simultáneos de gran nivel.

Además, hay para todos los gustos: cine, series nuevas, documentales y nuevas temporadas en un verano que se perfila para ser uno de los más fuertes en cuanto a estrenos; por eso, a continuación, te dejamos algunas opciones de las diferentes plataformas de streaming:

Netflix

1. The Sandman / Temporada 2 (Vol. 1). La primera mitad de la segunda temporada estrena el 3 de julio.

2. Happy Gilmore 2. Secuela de comedia deportiva que estrena el 25 de julio.

3. La vieja guardia 2. Acción épica, llega el 2 de julio.

4. Too Much. Nueva serie original de Lena Dunham, debuta en julio.

5. Tár. Drama protagonizado por Cate Blanchett, disponible el 8 de julio.

Max

1. Pecadores. Disponible desde el 4 de julio.

2. Furia. Drama español con cinco protagonistas femeninas, estrena el 11 de julio.

3. Rubiales vs Hermoso: el beso de la copa del mundo. Documental del expresidente de la Federación Española de Fútbol, estrena el 2 de julio.

4. Querida MS.: Una revolución impresa. Nueva serie documental original, disponible el 3de julio.

5. Billy Joel: And So It Goes. Documental musical que sale el 19 de julio.

Prime Video

1. Heads of State. Comedia de acción con John Cena e Idris Elba, llega el 2 de julio.

2. Ballard. Thriller protagonizado por Maggie Q, estrena el 9 de julio.

3. Menem. Serie que debuta en julio.

4. El verano en que me enamoré / Temporada 3. Regresa el 16 de julio.

5. Juegos de Seducción. Thriller en español con Diego Boneta y Martha Higareda, disponible el 18 de julio.

Disney+

1. ZOMBIES 4: Dawn of the Vampires. Película musical que estrena el 11 de julio.

2. Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir / Temporada 6. Disponible en julio.

3. Ironheart. Nuevos episodios finales; estrena el 1 julio.

4. Tiburón a los 50: La historia definitiva. Documental especial que sale el 11 de julio.

5. Kiff / Temporada dos. Esta animación regresa el 23 de julio.

Apple TV+

1. Fundación / Temporada 3. Ciencia ficción épica que regresa el 11 de julio.

2. Acapulco / Temporada 4. Vuelve el 23 de julio.

3. Snoopy Presenta: Un Musical de Verano. La nostalgia estrena el 18 de julio.

4. Naturaleza Indomable. Nueva docuserie de naturaleza, disponible el 11 de julio.

Paramount+

1. Dexter: Resurrection. Regreso de la saga Dexter; estrena el 11 de julio.

2. Star Trek: Strange New Worlds / Temporada 3. Llega el 17 de julio.

3. Dora y la búsqueda del Sol Dorado. Película especial, disponible el 4 de julio.

Crunchyroll

1. Gachiakuta. Nueva serie de Studio Bones, debuta el 6 de julio.

2. Dan Da Dan / Temporada 2. Regreso el 3 de julio.

3. Kaiju No. 8 / Temporada 2. Vuelve esta saga de acción el 19 de julio.

4. Dr. Stone: Science Future / Parte 2. Segunda entrega el 10 de julio.

5. Toilet-bound Hanako-kun / Temporada 2. Estreno el 6 de julio.