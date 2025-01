"Emilia Pérez" repudiada en México, el país de su inspiración

Aplaudida en Hollywood, repudiada en México: "Emilia Pérez", la cinta musical del francés Jacques Audiard sobre una transgénero narcotraficante, seduce al mundo cinéfilo pero irrita al país en el que está inspirada por banalizar el drama de la violencia criminal.

Este jueves, la película hablada en español y rodada en Francia logró 13 nominaciones al Oscar, un récord para una obra no angloparlante. Y conocerá finalmente el veredicto del público de México, donde se estrena tras meses de enardecidas críticas.

"'Emilia Pérez' es todo lo que está mal en una película: estereotipos, ignorancia, falta de respeto, el lucro de una de las crisis humanitarias más graves del mundo (desapariciones masivas en México). Ofensiva. Frívola", resumió en la red X Cecilia González, periodista mexicana en Argentina con 47,000 seguidores.

La glacial recepción empezó a mediados de octubre en el Festival de Cine de Morelia (oeste), donde fue estrenada la noche inaugural en presencia de Audiard y de sus protagonistas, ya reconocidas por Cannes: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz.

El público mexicano aplaudió tibiamente esta historia de una sanguinaria narco que, después de su transición de género, ayuda a las víctimas de los cárteles de las drogas y a los familiares de desaparecidos.

Inverosímil

El director de fotografía Rodrigo Prieto ("Barbie" y "Killers of the Flower Moon") lanzó el primer disparo contra la cinta, rodada en un set francés con algunos exteriores nocturnos en México. Salvo el trabajo de la actriz mexicana Adriana Paz, "todo me parece inverosímil", resumió en una entrevista con la revista especializada Deadline.

"Sobre todo cuando el tema es muy importante para los mexicanos", añadió en referencia al registro de más de 30,000 asesinatos anuales y más de 100,000 personas desparecidas, la mayoría en hechos ligados con la narco-criminalidad.

"No tengo nada en contra de no mexicanos dirigiendo filmes sobre México, pero los detalles son importantes. Tenemos el caso de Ang Lee. Es de Taiwán e hizo "Brokeback Mountain", pero se concentró en los detalles", explicó.

"La película trivializa el problema de los desaparecidos en México", acusa Artemisa Belmonte, que lanzó una petición en change.org para oponerse al lanzamiento de la cinta (11,100 firmas desde el 9 de enero).

Es "una de las películas más burdas y tramposas del siglo XXI", reventó a principios de enero en el diario El País el escritor Jorge Volpi, quien señala además el terrible acento de Selena Gómez, irritante para la fibra nacionalista de los mexicanos.

Se pregunta cuál sería la reacción si un realizador mexicano, llámese Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu o Guillermo Del Toro, hubiera hecho una cinta sobre las revueltas en los suburbios franceses en un estudio en México y con actores latinos de Hollywood encarnando a franceses.

"No habría pasado de ser una 'boutade' (broma) recibida con carcajadas", añade Volpi al denunciar además los prejuicios hacia la transición de género, aunque reconoce el "trabajo minucioso" de Gascón.

El actor mexicano Eugenio Derbez, también con carrera en Hollywood, calificó de "indefendible" el acento de Gómez. "Lo siento, hice lo que pude con el tiempo que me dieron", respondió la actriz. El mexicano terminó disculpándose: "Como latinos, debemos apoyarnos".

Mea culpa

Audiard se defiende con el argumento de que "es una ópera" por tanto es "irreal". Pero se lanzó en un ejercicio de mea culpa en una presentación en México: "Si les parece chocante (...) estoy dispuesto a disculparme".

"Selena y Zoé le dan una dimensión comercial, no se puede negar", dijo en Bogotá cuando la AFP lo cuestionó en una entrevista sobre los pocos mexicanos en el reparto. "No pienso que Gene Kelly haya ido a París para hacer 'Un americano en París'", estimó de su lado Del Toro en defensa de la cinta.

Otro abogado a favor es el crítico del diario Milenio Álvaro Cueva. "Si los grandes maestros del cine de autor como Federico Fellini y Luis Buñuel estuvieran vivos, éste es el tipo de películas que harían", resumió, desatando también polémica.

A Angie Orozco, madre buscadora del estado de Nuevo León (norte), no le molesta que sea un musical, pero pide que se trate "de forma respetuosa" y con la "intención de ayudar". "Espero que todo este ruido se pueda aprovechar. Que se deje lo superficial y se vaya al fondo de lo que implican las desapariciones. Que volteemos a ver esta crisis", dijo a Milenio.