"Emilia Pérez", pese a críticas, afianza carrera por los Oscar

Se aproxima uno de los momentos clave para la industria cinematográfica de Hollywood, el anuncio de las cintas nominadas a la edición número 97 de los Premios Oscar, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), a realizarse el 2 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles.

Para conocer un preámbulo de las películas a ser consideradas dentro de las nominaciones, es posible echar un vistazo a la lista corta anunciada en diciembre pasado. En esta lista se incluyeron únicamente 10 categorías de las 23 a considerar este año. Algunas de estas categorías: Mejor Película internacional, Documental, Sonido, Efectos especiales y Maquillaje y peluquería, entre otras.

Una de las más mencionadas es la cinta francesa tan comentada en las últimas semanas, "Emilia Pérez", filmada por Jacques Audiard y protagonizada por la actriz trans española Karla Sofía Gascón, acompañada en el elenco por las actrices Selena Gomez, Zoe Saldaña y la mexicana Adriana Paz.

El musical aparece preseleccionado en seis categorías, a Mejor película internacional, Maquillaje y peluquería; Música, Canción original (en dos ocasiones) y Mejor sonido.

Los premios marcan el camino

El 5 de enero pasado, "Emilia Pérez" se impuso en cuatro categorías en los Globos de Oro, de las 10 en las que figuró, incluyendo la de Mejor película comedia o musical, Actriz de reparto, Canción y Película de habla no inglesa. Aunque la ceremonia de los Critics Choice Awards estaba programada para el pasado 12 de enero, ésta ha sufrido dos cambios de fecha a causa de los devastadores incendios que azotan esta región de California, por lo que la actual fecha confirmada es el próximo 7 de febrero, no obstante, la lista de nominaciones de la Broadcast Film Critics Association nos dice mucho sobre las consideraciones para los Oscar.

Para esta ceremonia, considerada por muchos como la antesala de los Oscar, la lista de nominaciones es encabezada por "Wicked" y "Cónclave", con 12 menciones para cada una, seguidas por "Emilia Pérez" y "Dune": Parte dos, ambas con 11 candidaturas, incluyendo las categorías de Mejor película y Dirección.

Todo esto coloca a la cinta francesa como una de las fuertes contendientes para la próxima entrega de los Oscar, aunado a que también es una de las favoritas -con 11 nominaciones- para disputar los Premios BAFTA el próximo 16 de febrero en Londres.

Las razones de Jacques Audiard

En el preámbulo del estreno de "Emilia Pérez" en México, a suceder este jueves 23 de enero, la cinta ha recibido no pocas críticas. Varios han sido los motivos, uno de ellos, la manera superficial en la que la película de Jacques Audiard ha abordado la crisis de desaparecidos en nuestro país, pero también por varias de las canciones que se interpretan en este musical, dado que, según se ha comentado en redes sociales y también desde la crítica local, refuerzan varios de los estereotipos desde el extranjero sobre la cultura mexicana.

A toda esta reacción desfavorable se ha sumado otro factor. Durante la presentación de la cinta en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Audiard fue consultado sobre qué tanto estudió México para poder concretar su cinta. Y éste respondió: “no lo estudié tanto. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. Seguramente fueron más bien los detalles. Vinimos mucho a México para ver detalles, actores, la decoración, por ejemplo”.

Asimismo, durante la conferencia de presentación del filme en México, el pasado 15 de enero, Audiard declaró: “con cierto conocimiento de las tensiones que se viven en México, me dije que la mejor manera de hablar de todo esto no era un documental, tampoco una ficción en el sentido habitual del género, sino que había que pasar por el canto”.

El realizador se disculpó por los criterios de realización: “El drama de los desaparecidos es algo que me angustia. Me sorprende que en Francia no se hable de esto. Tenía ganas de hablar del tema con toda la delicadeza y la modestia posibles, y sobre todo con empatía. Porque, por supuesto, sabía que los mexicanos iban a ver la película, era lo que deseaba (...) Y seguramente no se enterarán de nada nuevo como mexicanos (con la película) y a lo mejor les parecerá que estoy sobrevolando muy superficialmente la cuestión. Si les parece que lo hice con demasiada ligereza, les ofrezco una disculpa”.

Sobre las razones para hacer una cinta con personajes mexicanos, pero interpretados por extranjeros, el director declaró que en México se hizo un gran casting, “pero en un momento dado, perdónenme por lo vulgar, se impuso una cuestión de dinero. Me decidí por actrices que tenían cierto renombre. Por supuesto que aquí hay grandes actrices, la cuestión que se impuso aquí fue cómo hacerle para financiar mi película”.

Por su parte, Karla Sofía Gascón declaró sobre la historia de transición física de género de un sangriento capo de la droga representa para ella “la visibilidad y la esperanza de poder controlar nuestros cuerpos por nosotros mismos y que no sea nadie el que decida por nosotros lo que tenemos que hacer con nuestras vidas”.

Temporada de premios

Próximos eventos clave

Nominaciones a los Oscar

Jueves 23 de febrero

Premios BAFTA 2025

Domingo 16 de febrero

Southbank Centre, Londres

SAG Awards

Domingo 23 de febrero

Auditorio Shrine, Los Ángeles