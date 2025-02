Los dos hemisferios de Lucca: una historia de amor, lucha e inclusión. Entrevista con Barbara Anderson

Lucca es un niño sumamente sociable y extrovertido. Le encanta la música, especialmente el reguetón y Karol G, y es un gran fan de Modern Family y las películas de Marvel. Su carácter carismático, dice su mamá Barbara Anderson, lo lleva a disfrutar de paseos, centros comerciales de noche y reuniones familiares. También es un experto en juegos como Serpientes y escaleras y Ahorcado. Entre sus intereses destaca su fascinación por la historia, en especial la época de Porfirio Díaz.

Bárbara Anderson, periodista y escritora, compartió en conversación con El Economista la travesía personal y emocional de escribir "Los dos hemisferios de Lucca", un libro que posteriormente se convirtió en una película que se estrenó el 31 de enero en la plataforma de streaming Netflix. En esta entrevista, nos habló sobre su experiencia al ver su historia en la pantalla grande, los desafíos de la inclusión y el impacto que espera generar con su testimonio.

El proceso de escribir un libro tan personal

—Los dos hemisferios de Lucca es un libro profundamente personal. ¿Cómo fue el proceso de volcar tu historia y la de tu familia en palabras? ¿Hubo momentos en los que dudaste en seguir escribiendo?

Barbara Anderson: Al principio no creía que mi historia fuera lo suficientemente interesante como para convertirse en un libro. Fue una amiga de Penguin Random House quien me convenció de que era una historia valiosa. Aceptar escribirlo fue un viaje introspectivo muy poderoso, porque nunca había escrito sobre nosotros, ni llevaba un diario personal. Abrir la puerta a una realidad tan nuestra me generó pudor, especialmente al contar aspectos tan íntimos de la vida diaria con mi hijo y sus dificultades. Sentía que el libro dejaba de ser solo mío y se convertía en parte de otras personas.

Ahora, con la película, ha sido un proceso aún más impactante. Muchas escenas son recreaciones exactas de videos familiares y fotos reales. La directora, Mariana Chenillo, usó mucho material nuestro, lo que hizo que ver la película fuera una experiencia doblemente poderosa y brutal.

Foto: Especial

—Ver tu historia en una película debe haber sido intenso. ¿Cómo fue ver a Bárbara Mori, Juan Pablo Medina y Julián Tello interpretar tu vida, la de tu esposo e hijo?

Fue un proceso brutalmente realista. Muchas escenas están basadas en videos y fotos familiares, lo que hizo que la experiencia fuera doblemente fuerte. Me impresionó la manera en que los actores se involucraron, con respeto y curiosidad, para retratar nuestra historia de la manera más auténtica posible.

Foto: Netflix

El impacto en Lucca

—¿Cómo ha sido para Lucca ver su historia reflejada en un libro y una película? ¿Qué piensa él de todo este proceso?

La vio hace unas semanas y se sintió conmovido. Fue la primera vez que se vio a sí mismo desde afuera y comprendió todo el esfuerzo que han hecho sus padres por él. Se quedó con un sabor melancólico, pero creo que le servirá para entender mejor su historia.

—¿Hay alguna escena de la película que Lucca haya disfrutado especialmente o que haya significado algo especial para él?

( Spoiler Alert) Hay una escena donde volvemos en avión a México y su hermano Bruno pierde un peluche. Lucca, que nunca había mostrado contacto emocional con su entorno, se rió por primera vez de la situación. Para mí, fue un momento muy especial porque viéndolo entendí que estaba conectando con su realidad de una manera diferente.

Los desafíos de la inclusión

—Al abordar temas de discapacidad, muchas veces nos encontramos con barreras o prejuicios. ¿Qué consejos darías para que más personas se integren a esta conversación de una manera respetuosa?

No hay un manual sobre cómo tratar el tema de la discapacidad en la vida diaria. Lo que recomiendo es acercarse con genuina curiosidad y preguntar: "¿Cómo es tu vida?", "¿En qué te puedo ayudar?" Muchas veces, la ayuda es más simple de lo que pensamos, como configurar un celular para alguien con discapacidad visual o ayudar a una persona con discapacidad auditiva a estar en un lugar con vibraciones. La clave es integrar la inclusión de manera natural en nuestra vida cotidiana.

El papel del gobierno y la iniciativa privada

—¿Cómo calificas la actuación del gobierno y la iniciativa privada en términos de inclusión?

Hay avances, pero también muchas deficiencias. Se ha perdido la perspectiva de derechos y se ha adoptado una visión asistencialista. La inclusión educativa está en la Constitución, pero no en los presupuestos. No hay accesibilidad en salud ni en justicia, y eso es un problema en un país con altos niveles de violencia como México. El 17% de la población mexicana tiene discapacidad, más de 28 millones de personas, y sigue siendo una comunidad olvidada en muchos aspectos.

La iniciativa privada en México no es inclusiva. Solo las empresas multinacionales han integrado la diversidad y la inclusión como parte de su responsabilidad corporativa. En el resto, todo parece depender de la buena voluntad y no de una política real de derechos. No hay incentivos para ser inclusivo ni consecuencias por no serlo, lo que hace que muchas empresas simplemente ignoren el tema.

Un estudio del Banco Mundial en 2021 mostró que si el 100% de las personas con discapacidad estuvieran en la PEA (Población Económicamente Activa), el PIB crecería un 7%. Para México, eso equivaldría a cuatro veces el monto de las remesas que recibimos de Estados Unidos. Es una enorme oportunidad económica que estamos desaprovechando.

El impacto de la película

—La película tiene el potencial de abrir conversaciones sobre discapacidad y accesibilidad. ¿Qué impacto esperas que tenga en el público?

Sueño con que muchas familias se vean reflejadas en la película y que sirva para generar conversaciones sobre inclusión y las injusticias que enfrentan las personas con discapacidad. No quiero que sea solo una película de entretenimiento, sino que haga que la gente mire su entorno con más empatía y comprenda que hay otras realidades y familias que necesitan apoyo.

Equilibrando roles

—A lo largo de tu trayectoria, has combinado el periodismo, el activismo y la vida personal. ¿Cómo equilibras estos roles y qué aprendizajes has obtenido de esta intersección?

No existe el balance perfecto. Siempre hay culpa: en el trabajo, en la casa, con los hijos. Lo que he aprendido es a pelear por mi espacio y a demostrar que se puede ser productivo desde cualquier lugar. También, a ser empática con mis equipos de trabajo y a entender que cada persona tiene circunstancias diferentes.

—En todo esto que están viviendo tú, tu familia y el mismo Lucca, ¿qué palabras clave usarías para describirlo y por qué?

"Amorosamente sorprendidos". Primero, porque no esperábamos esta repercusión. Es una película mexicana, una historia familiar, no un lanzamiento de Marvel. Nos sorprende el nivel de interés y cariño del público. Desde que se lanzó el tráiler, hemos recibido una cantidad increíble de mensajes y felicitaciones. Todo esto nos llena de una grata sorpresa y nos hace sentir que estamos accediendo a un mundo completamente nuevo para nosotros, el del cine.

Netflix ha trabajado de una manera increíble para hacer esta película accesible a todas las personas, incluyendo doblajes en múltiples idiomas y equipos adaptados para personas con discapacidad visual. Esto nos llena de gratitud y nos reafirma que hay un esfuerzo genuino por hacer que la historia de Lucca llegue a todos, sin excepción.