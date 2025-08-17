Lectura 3:00 min
Dona, recicla, reutiliza: así puedes llevar tu ropa a ONG's y marcas en México
La moda circular es una tendencia que busca frenar la contaminación en el sector textil.
La moda circular es una alternativa sostenible frente al consumo desmedido de ropa. Impulsada por jóvenes, diseñadores independientes y plataformas digitales, es una tendencia que busca prolongar la vida útil de las prendas a través del reciclaje, la reparación, la reventa y la transformación creativa de textiles que, de otra manera, terminarían en la basura.
Además, responde a una doble necesidad: reducir el impacto ambiental de la industria textil, que es responsable de toneladas de desechos y emisiones contaminantes cada año, y ofrecer opciones más accesibles para consumidores conscientes. Aun así, el principal reto está en ampliar su alcance a nivel nacional, ya que todavía predomina la cultura del “fast fashion”.
Ante ello, existen diversas organizaciones y empresas locales que promueven campañas de educación sobre el consumo responsable que apoyan proyectos comunitarios que generan ingresos a través del reciclaje de ropa.
Programa de reciclaje
La startup re.colecto impulsa nuevos ciclos de vida para prendas y textiles de forma sostenible, a través de un programa de recolección de ropa que prolonga su vida útil por medio del reúso y reciclaje.
Para ello, aplica cuatro puntos:
- Recolección: reciben la ropa usada en los diferentes lugares donde se encuentran sus aliados.
- Clasificación: separan las prendas que son para reúso o reciclaje.
- Reúso: las prendas en buen estado tienen una segunda vida.
- Reciclaje textil: retiran los cierres, elásticos y botones de la ropa que no aplica para un reúso, ya que será transformada en materiales para la industria automotriz.
Módulos de reciclaje
Re.colecto tiene a empresas aliadas en donde se encuentran sus contenedores de ropa; incluso, algunas de estas compañías ofrecen descuentos en sus productos luego de que hayas dejado tus prendas.
Entre sus aliados están: C&A, envato, imaginalco, el Gobierno de Guadalajara, Ecolana y Grupo Gigante. Para conocer la ubicación de las tiendas participantes, da CLIC AQUÍ.
¿Qué se puede reutilizar o reciclar?
La startup recibe está prendas limpias, secas y dentro de una bolsa:
- Ropa de cualquier calidad o marca; por ejemplo, suéteres, chalecos, pantalones, abrigos, disfraces, sudaderas, shorts, blusas, leggings camisetas, calcetines, camisas, vestidos, faldas, sacos, corbatas, pijamas, jeans y ropa interior, entre otros.
- Textiles de casa como ropa de cama, toallas y manteles.
- Zapatos que se encuentren aptos para reusarlos.
En cambio, lo que no reciben son prendas húmedas o sucias, retazos, ropa y blancos provenientes de hospitales, sanatorios o similares, uniformes y zapatos en mal estado.