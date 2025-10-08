Domingo de estreno de ¿Quién es la máscara? y final de Monteverde en Las Estrellas

Este domingo 12 de octubre, TelevisaUnivision tendrá una programación espectacular a partir de las 18:00 horas, iniciando con el final de la telenovela Monteverde, producida por Lucero Suárez.

Esta historia protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto desde su primer día de transmisión se mantuvo en todas sus emisiones como líder de audiencia en el horario Prime Time de lunes a viernes en la franja de las 20:30 horas.

A las 20:30 horas se estrenará una temporada más de ¿Quién es la máscara?, exitoso show musical producido por Miguel Ángel Fox. Como es costumbre de este formato familiar, cada edición se reinventa con giros que elevarán su nivel.

En esta ocasión se incorpora Ana Brenda Contreras al panel de investigadores, integrado por Anahí, Carlos Rivera y Juapa Zurita.

¿Quién es la máscara? 2025 tendrá 18 personajes y renovará su propuesta visual usando la vanguardia de la Inteligencia Artificial en las cápsulas con pistas acerca de los personajes que cobrarán vida.

¿Quién es la máscara?, es un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer.