Día Mundial contra la Rabia 2025: llamado global para erradicar una de las zoonosis más letales

Este domingo 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia, una fecha promovida por la Alianza Global para el Control de la Rabia (GARC) y reconocida por la OMS, que busca sensibilizar al público sobre la prevención de esta enfermedad mortal y reducir su transmisión en todo el mundo. La fecha se eligió en homenaje a Louis Pasteur, creador de la primera vacuna contra la rabia.

Desde su instauración en 2007, esta jornada se ha convertido en el mayor evento global de concienciación sobre la rabia y convoca a gobiernos, organizaciones, comunidades y ciudadanía a participar en actividades de prevención, campañas de vacunación y difusión de información.

El lema 2025: “Actuemos ahora: tú, yo y la comunidad”

El tema de este año marca un hito, pues por primera vez en 19 años no incluye la palabra “rabia”, buscando resaltar la importancia de la acción colectiva más allá del nombre de la enfermedad.

Bajo el lema “Actuemos ahora: tú, yo y la comunidad”, se invita a la población a asumir la responsabilidad de vacunar a sus perros, organizar eventos educativos y apoyar las campañas de eliminación de la rabia.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la rabia sigue siendo una de las zoonosis más mortíferas, responsable de 59,000 muertes humanas cada año. Aunque está presente en más de 150 países, el 99 % de los casos en humanos se debe a mordeduras de perro.

México: dos casos confirmados en 2025

La Secretaría de Salud informó que, hasta la semana epidemiológica 37 de este año, se han registrado dos casos de rabia humana: uno por contacto con fauna silvestre en Michoacán y otro por fauna urbana en Quintana Roo. En el mismo periodo de 2024 no se había notificado ninguno

Desde 1983, los países de América Latina y el Caribe han logrado reducir en más de 95 % los casos de rabia humana y canina gracias al Programa de Eliminación de la Rabia Humana Transmitida por el Perro, coordinado por la OPS/OMS.

Sin embargo, los recientes casos en México evidencian que mantener la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación es crucial para alcanzar la meta regional de eliminación para 2030.

Síntomas y prevención: lo que debes saber

La rabia es 100 % letal una vez que aparecen los síntomas. El periodo de incubación puede ir de 3 a 12 semanas, aunque en algunos casos se extiende hasta un año.

Los primeros signos son fiebre, dolor de cabeza y malestar general, seguidos de agitación, salivación excesiva, dificultad para tragar, hidrofobia, alucinaciones y parálisis.

Recomendaciones de prevención:

Vacunar a perros, gatos y hurones de forma periódica.

No acercarse a animales silvestres ni a mascotas con comportamientos extraños.

Reportar a las autoridades cualquier animal que presente espuma en la boca, agresividad extrema o signos de parálisis.

Lavar de inmediato las heridas por mordedura o rasguño con agua y jabón y acudir a un centro de salud para recibir tratamiento postexposición.

La conmemoración de este año busca motivar a que cada persona, familia y comunidad tome un papel activo: desde participar en campañas de vacunación, hasta organizar actividades educativas en escuelas y espacios públicos o compartir información en redes sociales.

La FAO, la OMSA, la OMS y el foro “Unidos contra la rabia” ratificaron que la eliminación de esta enfermedad para 2030 es posible si se mantiene la cooperación internacional y el compromiso comunitario.

“Sea cual sea la forma de acción que elija, su participación marcará la diferencia”, señala la GARC en su llamado de este año.