Llaman a no estigmatizar a murciélagos como transmisores de rabia

Especialistas en mamíferos salvajes integrantes de las asociaciones de manejo de vida silvestre y zoonosis de México lamentan que tres niños de Oaxaca hayan sido contagiados de rabia y que dos de ellos hayan perdido la vida, pero aclaran que aunque la cepa de rabia provenga de un murciélago, no hay ningún indicio de que las agresiones hayan sido causadas directamente por una de las 30 especies que existen de este animal, además de que la información sobre esta especie debe ser más amplia y precisa para la población.



A principios de diciembre tres hermanos de ocho, siete y dos años contrajeron rabia presuntamente por la mordida de un murciélago en Palo de Lima, municipio de San Lorenzo Texmelucan, Oaxaca. Los dos mayores fallecieron y la tercera hermana no tuvo síntomas, solo quedó bajo vigilancia de las autoridades médicas.



Ellos fueron hospitalizados a finales de diciembre donde el diagnóstico para dos de los menores fue de gravedad. Posteriormente las autoridades de la Secretaría de Salud de Oaxaca aseguraron que las muertes se debieron a complicaciones de salud como resultado de la mordedura “de fauna silvestre”.



Esto fue sustentado más tarde por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), quien confirmó que fueron mordidos por murciélago, y dieron positivo a rabia de la variante V3 que pertenece a una especie de murciélago hematófago, es decir, que se alimenta de sangre de mamíferos.



El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Gabriel García Rodríguez, detallaba que la muestra tomada del primer menor fallecido se analizó con base en la técnica de inmunofluorescencia directa y genotipificación del virus de esta enfermedad. Explicó que existen 11 variantes de la rabia y nueve de ellas circulan en México.



Aunque el mismo García Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía para no estigmatizar a los murciélagos, pues “son importantes en la cadena de alimentación y son extraordinarios polinizadores”, para los especialistas en fauna silvestre es irresponsable la forma en que las autoridades han manejado la información.



Es un “atentado contra el medio ambiente el comunicado de la Secretaría de Salud federal en el que aseguran que la muerte y padecimientos de los menores fueron causados por esta especie que es vital para nuestros ecosistemas y que está en peligro de extinción”, dijo el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta .



Explica que era importante que el InDRE dejara claro la especie que fue transmisora, además de explicar a profundidad que la conducta agresiva es poco frecuente en murciélagos con signos de rabia, por el contrario la rabia en estos animales tiende a provocar cuadros paralizantes y no agresivos. Y si llegan a darse mordeduras es en casos excepcionales como cuando las personas agarran a los murciélagos con las manos.

Poco probable el ataque a varias personas

El gremio lamenta que las autoridades en diferentes niveles no tengan rigor científico ante una especie que es vital para nuestros bosques y selvas, y que no se den detalles de la especie.



Entre quienes integran este llamado están: La Asociación Mexicana de Mastozoología A. C. (AMMAC); la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación, Kalaankab A. C; Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A. C. (COBIUS); el Instituto Mexicano De Fauna Flora y Sustentabilidad Social A. C. Kanan por la Vida Silvestre; el Programa para la Conservación de los Murciélagos de México (PCMM); Unidos por un Manejo Sostenible de Nuestra Biodiversidad; la Red de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados (REFAMA); la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM); y la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo México (SMBC).



Los especialistas de este tipo de mamíferos explican que es muy poco probable que un solo individuo de murciélago hematófago haya mordido o atacado a varias personas, pues solo requieren entre 15 y 20 mililitros de sangre por noche (el equivalente a dos cucharadas de té) para sobrevivir. Y señalan que tampoco podrían haber sido varios murciélagos porque esta especie busca alimento de manera solitaria.



Otro dato importante es que las autoridades informaron que los menores fueron mordidos en cara, brazos, y en la parte inferior de la espalda, y que no se encontraron manchas de sangre tras la supuesta agresión. Esto mientras que los lugares más susceptibles del cuerpo humano para ser mordidos por esta especie son las puntas de los dedos de manos y pies, los lóbulos de las orejas, la punta de la nariz, partes del cuerpo altamente irrigadas que suelen estar al descubierto, y siempre dejan un rastro de sangre visible en las víctimas.



En este sentido, es altamente improbable que los menores hubieran sido mordidos por un hematófago en la espalda. Y, además, la mayoría de los murciélagos evitan zonas iluminadas con actividad humana, por lo que la probabilidad de que entren en áreas habitadas es prácticamente nula.



<h4>¿Por qué son importantes los murciélagos? </h4>



En representación de la comunidad de científicos, Zazueta explica que son muchos los beneficios que los murciélagos proveen al ambiente y a la sociedad. “Contribuyen en la polinización de plantas que dispersan semillas y permiten la expansión de bosques y selvas; son controladores de insectos que transmiten enfermedades o que son plagas potenciales de cultivos como el algodón, cítricos y nogales”.



Dijo que por todo esto condenar a los murciélagos “es un acto de absoluta irresponsabilidad que carece de rigor científico y que puede causar serios daños a nuestro medio ambiente, pues tal como lo observamos en el inicio de la pandemia por Covid-19, pueden comenzar a darse matanzas masivas de esta especie en diversas poblaciones por temor mal infundado y perjudicar nuestras selvas, nuestros bosques y contribuir a la propagación de diversas plagas que estos animales controlan”.



