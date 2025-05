Se cumplen 600 días del ataque terrorista de Hamas en Israel

Este miércoles se cumplieron 600 días desde el inicio de la ofensiva bélica contra la Franja de Gaza, tras los ataques de Hamás en octubre de 2023 contra comunidades del sur de Israel y que desencadenó un nuevo episodio de guerra en la región.

Del lado de Israel, cada rincón del país dedica un espacio para el reclamo, "Bring them home now" (Tráiganlos a casa ahora), pues todavía se busca traer de vuelta a 58 personas que aún permanecen secuestradas en la franja, aunque no todas con vida.

Las protestas se enmarcan en un contexto de creciente tensión, pues el 18 de marzo, el gobierno israelí dio por finalizado un alto el fuego pactado en enero, reanudando su campaña militar en Gaza. Dos días después, Hamas y grupos armados aliados reactivaron el lanzamiento de cohetes y ataques armados.

Imágenes en el kibut Nir Oz, a dos kilómetros de la Franja de Gaza, dan cuenta del horror de la guerra. Foto EE:Nelly Toche

Pero más allá de todo, están las personas que sufren por los conflictos bélicos. Del lado de Israel podemos ver que el lugar del festival de música Supernova Sucot, un lugar al aire libre donde murieron más de 370 personas y se tomaron 44 rehenes, durante la festividad judía de Sheminí Atzeret, cerca del kibutz Reim, y donde también fue secuestrado el mexicano Orión Hernández, quien tiempo después fue declarado muerto, hoy se ha convertido en un memorial.

También el kibutz Nir Oz, fue uno de los blancos principales del ataque del 7 de octubre y donde una cuarta parte de los miembros del Kibutz fueron asesinados o secuestrados, entre ellos la mexicana Ilana Gritzewsky Camhi, quien tiempo después fue liberada. Desde este lugar se puede ver a escasos dos kilómetros la franja de Gaza, que hoy se encuentra en actividad bélica constante. "Yo quiero seguir viviendo acá, regresar, para mi es una obligación, un deber con la gente que fue asesinada, reconstruir este kibutz y hacer que sea tan lindo o más de lo que era, que la gente vuelva a sentir una sensación de paraíso, pues acá los niños andaban libremente. Que termine la guerra y que vuelvan los secuestrados", dice Martín Fingelstein, habitante del Kibutz Nir Oz.

Los kibutzim son comunidades agrícolas israelís de producción y consumo comunitario, son asentamientos rurales caracterizados por la vida colectiva y el trabajo compartido, hoy son exportadores de sus productos a Europa.