Crear aplicaciones con IA podría reducir la brecha digital en las pequeñas empresas

De acuerdo con el estudio La Economía de las Aplicaciones en México, el mercado de aplicaciones genera ingresos por mil 190 millones de dólares, y se espera que, entre 2023 y 2027, alcance los 2 mil 300 millones, posicionándose como uno de los territorios con mayor crecimiento y dinamismo. Ante este panorama se presentó en México, Hostinger Horizons, una innovadora solución de aplicaciones web no-code.

Con esta herramienta basada en IA, se abren las puertas a miles de usuarios y empresas para crear aplicaciones web, sin necesidad de saber programación. Desde su lanzamiento oficial en el mes de marzo, creativos, emprendedores y empresarios mexicanos pueden convertir ideas en realidad. Bastan sólo algunos clics y en cuestión de minutos se podrá tener un software completamente funcional, incluyendo alojamiento, dominios y correos electrónicos.

Las aplicaciones web ofrecen experiencias interactivas que van más allá de los blogs o tiendas en línea. Por ejemplo, puedes crear un programador de reuniones, un planificador de ejercicios o incluso un generador de códigos QR, por eso se vuelve tan útil para las empresas.

Gustavo Bustos, country manager de Hostinger México, platica a El Economista que hasta hace muy poco tiempo el proceso para crear una aplicación era largo, además de que dependíamos de los expertos y los costos, que no bajaban de los miles de dólares, pero los avances en la Inteligencia Artificial han hecho que todo este camino se acorte, abarate y se vuelva accesible.

"Ya como empresa veníamos dando pasos para integrar la inteligencia artificial en nuestros productos, que se han enfocado al alojamiento web y al conjunto de herramientas que permiten a los usuarios a crear su página web y tener presencia en internet. Avanzamos con un creador de páginas web con IA, pero a partir de ahí comenzamos a buscar más soluciones que facilitaran la vida de los emprendedores y los usuarios".

Explica que con este producto están enfocados a usuarios del común, que simplemente tengan una idea y que no tenga ningún tipo de conocimientos técnicos, "pues estamos conscientes de que ya en el mercado existen soluciones para crear aplicaciones, pero las respuestas han estado enfocadas en ayudar a los programadores, en nuestro caso son personas que tengan una idea pero no conocimientos de programación".

Foto: Cortesía

¿Cómo funciona el programa?

Bustos explica que por medio de una interfaz de chat de IA se da una instrucción lo más detallada posible, pero con un lenguaje coloquial, "es como hablar con un amigo y sin tanta técnica, le das tu idea y genera una primera versión", al verla en pantalla e interactuar con el programa se va refinando poco a poco. Cuando se está satisfecho con la aplicación y es funcional, la misma plataforma de Hostinger Horizons permite publicar la aplicación y en ese momento queda alojada en un dominio con altos estándares. Ahora sí el público en general podrá ingresar a ese dominio y los usuarios de Hostinger pueden monetizar, ya que también incluye una plataforma de pago (Stripe). "Con esto tenemos un negocio funcional".

"Creemos que esta opción va a crear un gran impacto en la economía, porque ya solamente se trata de personas con una buena idea y que entran a competir en un piso más parejo". Asegura que eso permitirá que más soluciones entren al mercado para atender diferentes problemas, ya que de entrada la barrera en cuanto a costos es mucho menor y no se diga en cuanto a conocimiento técnico. "Con más aplicaciones generamos un ambiente más competitivo".

¿A qué público va dirigido?

El especialista comparte que tienen claros tres perfiles que le podrían dar usos diferentes a la herramienta: Primero emprendedores con una gran idea de negocio. "Podemos ver empresas como Airbnb o Duolingo que empezaron así"; el segundo uso es para pequeñas empresas que requieran software para sus procesos internos para alguna actividad, "por ejemplo una herramienta de facturación o para hacer seguimiento de horas trabajadas en un proyecto, así no necesariamente se tiene que contratar un programador". Un tercer usuario pueden ser personas que no necesariamente quieren monetizar pero que tienen una necesidad, "por ejemplo, alguien que está aprendiendo idiomas y se crea un programa personalizado, un entrenador físico para generar sus rutinas de ejercicios y dieta, y por qué no, en un futuro poder llevarlo también a la venta".

Bustos concluye que este producto se va adaptando constantemente gracias a la escucha de sus clientes y sus necesidades, así que se espera que muy pronto un gran número de usuarios integren las bondades de la IA a sus negocios y necesidades.

Sobre la herramienta

Se tiene una opción de prueba gratuita, para que cualquier persona que se dirija a hostinger.com/mx pueda registrarse y utilizar la herramienta por un periodo gratuito y ver si se adapta a sus necesidades, posteriormente hacer una mejora al plan de pago, que tiene un costo desde los 200 pesos al mes.