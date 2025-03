Conoce a los 3 Vengadores latinos que se unirán a 'Avengers: Doomsday'

Marvel Studios generó nuevamente una ola de entusiasmo entre los fanáticos al revelar esta semana el elenco de la película Avengers: Doomsday.

El anuncio se realizó durante una transmisión en vivo en redes sociales, un evento que atrajo a millones de espectadores en todo el mundo. Durante esta presentación se mostró una lista inicial de 27 nombres de actores y actrices que volverán a portar sus trajes en una nueva alineación de los Avengers.

En el anuncio solamente aparece en pantalla Robert Downey Jr., conocido por su rol como Iron Man durante toda la "Saga del Infinito" del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) –con una participación total en 10 de las 23 películas que la conforman–, quien en esta ocasión interpretará al villano Doctor Doom.

También se confirmó el regreso de los icónicos personajes de Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitán América), Paul Rudd (Ant-Man), Tom Hiddleston (Loki), Letitia Wright (Shuri / Black Panther) y Simu Liu (Xu Shang-Chi), entre otros.

Además, la película contará con la incorporación de personajes de otras franquicias, como los X-Men, integrando a actores como Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), Kelsey Grammer (Bestia) y Channing Tatum (Gambito), así como el nuevo elenco de Los 4 Fantásticos.

Los tres latinos que se suman a los Avengers

En el anuncio realizado por Marvel Studios el miércoles 26 de marzo destaca la inclusión de tres actores de origen latino en roles protagónicos:

Foto: Especial

Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantástico)

El actor chileno Pedro Pascal interpretará a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, el líder de Los Cuatro Fantásticos. Pascal es reconocido por sus papeles en series como The Mandalorian y The Last of Us.

Antes de su aparición en Avengers: Doomsday, Pascal debutará como Reed Richards en la película "Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos", cuyo estreno está programado para el 25 de julio de 2025. Esta cinta servirá como introducción del equipo al UCM y establecerá las bases para su participación en futuras entregas.

Foto: Especial

Tenoch Huerta (Namor)

El actor mexicano Tenoch Huerta retomará su papel como Namor, el rey de Talokan, una civilización submarina. Namor es un mutante con habilidades sobrehumanas, incluyendo fuerza, velocidad y la capacidad de respirar bajo el agua.

Huerta ya interpretó a este personaje en Black Panther: Wakanda Forever (2022), donde su actuación fue ampliamente reconocida.

Foto: Especial

Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcón)

Danny Ramirez, actor de ascendencia mexicana y colombiana, dará vida a Joaquín Torres, quien asume el manto de Falcón en esta nueva entrega. Ramirez previamente interpretó a Torres en la serie The Falcon and the Winter Soldier (2021) de Disney+ y en la película Capitán América: Un nuevo mundo (2025).

Otros latinos como superhéroes de Marvel

La participación de actores latinos en el UCM ha ido en aumento en los últimos años, reflejando una mayor inclusión y diversidad en sus historias. Además de Tenoch Huerta, Danny Ramirez y Pedro Pascal, otros intérpretes de origen hispano que ya han dado vida a superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel son los siguientes:

- Zoe Saldaña (dominicana-puertorriqueña-estadounidense) como Gamora, una poderosa guerrera extraterrestre e integrante original de los Guardianes de la Galaxia, con apariciones destacadas en Guardianes de la Galaxia (2014), Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023).

- Oscar Isaac (guatemalteco-estadounidense) como Marc Spector / Moon Knight en la serie Moon Knight (2022) de Disney+, donde interpreta a un héroe con trastorno de identidad disociativo y poderes otorgados por el dios egipcio Khonshu.

- Salma Hayek (mexicana) como Ajak en la película Eternals (2021), donde lidera a los Eternos, seres inmortales con habilidades extraordinarias encargados de proteger a la humanidad.

- Xochitl Gómez (mexicana-estadounidense) como America Chavez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), personaje con la capacidad única de abrir portales interdimensionales y fuerza sobrehumana.

- Gael García Bernal (mexicano) como Jack Russell en el especial Werewolf by Night (2022) de Disney+, interpretando a un héroe atormentado con poderes sobrenaturales de hombre lobo.

Avengers: Doomsday, producción y estreno

Avengers: Doomsday será dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, conocidos por su trabajo en entregas anteriores del MCU como Capitán América: El Soldado del Invierno (2014), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

La película se encuentra actualmente en fase de producción e inició el rodaje ya el rodaje en Londres. El estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026.

El video del anuncio del elenco de la película en el canal de Marvel Studios en Youtube acumula ya 8.2 millones de visitas.