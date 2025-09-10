El Colmex concede el Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza a Luis Flores

El poeta mexicano Luis Flores Romero (Ciudad de México, 1987) fue anunciado este miércoles como ganador de la edición IX del Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza, que entregan El Colegio de México y la Fundación Colmex, por el poemario “Días lejos” (2023), publicado por el sello Palabrerías.

El poemario en cuestión, a decir del Colmex y del jurado, incluye “textos que evitan la estridencia y se concentran en evocar la memoria del cuerpo, el deseo, la ausencia y la persistencia del encuentro sensorial. La metáfora sorprende por su sutileza: imágenes que huelen a fruta, a lluvia, a caminos recorridos en soledad”.

El jurado de la edición fue integrado por el escritor Adolfo Castañón, la filósofa y ensayista Mariana Bernárdez y el poeta Francisco Segovia, quienes encabezaron la ceremonia de entrega en la sede del Colmex, junto con Roberta Lajous, integrante del Patronato de la Fundación Colmex, y Gustavo Vega, secretario general de esta institución educativa.

“Los poetas somos unos entusiastas de las palabras. Nos volvemos no necesariamente sensibles con el mundo per se, sino con el mundo de las palabras. Nos enamoramos del lenguaje. Podemos obsesionarnos y estar varios días pensando en cuál es el adjetivo, el sustantivo, la palabra precisa. Y a veces pueden pasar muchos años, como en el caso de este libro, hasta encontrar lo que estamos buscando”, declaró el poeta premiado.

Luis Flores, poeta ganador.Cortesía

Acto seguido, extendió la invitación “a que lean poesía, que compartan poemas, a descubrir poetas. Los poemas son, sobre todo, para releerse, para redescubrirse. Ésa es una gran diferencia entre la narrativa y la poesía. Yo no me canso de releer a (César) Vallejo, a Sor Juana o a Garcilaso de la Vega, que fue quien me enseñó a respirar los endecasílabos”.

El poemario “Días lejos” es la suma de tres lustros de escritura poética en los que Luis Flores Romero escribió y reescribió los 60 poemas que integran la edición. Su libro resultó seleccionado de entre 27 trabajos seleccionados por el jurado dictaminador.

Luis Flores Romero estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es autor de nueve libros de poesía.