Coachella 2026: lineup, horarios semana 1 y dónde ver EN VIVO el festival desde México

El desierto de California vuelve a ser el epicentro de la música global. Coachella 2026 arrancó con una edición marcada por grandes nombres, una producción ambiciosa y una transmisión digital que permite seguir cada escenario en tiempo real desde cualquier parte del mundo.

Con un cartel encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, el festival se realiza en el Empire Polo Club de Indio durante dos fines de semana: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril.

¿Dónde ver Coachella 2026 EN VIVO?

La transmisión oficial del festival está disponible únicamente a través de YouTube, en el canal oficial de Coachella.

Streaming en vivo de 7 escenarios simultáneos

Cobertura durante ambos fines de semana

Opción de ver repeticiones y sets destacados

Esto permite a los fans elegir entre múltiples shows al mismo tiempo, replicando la experiencia del festival desde casa.

Lineup de Coachella 2026: quiénes encabezan el festival

La edición de este año reúne una mezcla de pop, electrónica, rock y urbano con figuras globales:

Sabrina Carpenter: lidera el arranque con uno de los shows más esperados, prometiendo el espectáculo más ambicioso de su carrera.

Justin Bieber: protagoniza el sábado con una presentación cargada de nostalgia y nuevos temas.

Karol G: cierra el domingo como la primera latina en encabezar el festival

Además, el cartel incluye nombres como The Strokes, Major Lazer, FKA twigs, Iggy Pop, Young Thug, Kaskade, Interpol, David Byrne, Fatboy Slim y Foster The People, entre muchos otros.

Foto: Especial

Horarios destacados del sábado 11 de abril

Los horarios del festival están originalmente en tiempo de California (PDT), pero para esta guía te los compartimos con el horario del centro de México (CDMX), considerando una diferencia de +2 horas.

Entre los actos más relevantes del sábado:

The Strokes: 11:00 pm – 12:10 am

Justin Bieber: 1:25 am – 2:55 am (ya del domingo)

Interpol: 12:15 am – 1:15 am

David Byrne: 12:20 am – 1:20 am

Rezz: 11:10 pm – 12:05 am

Otros destacados:

Giveon: 9:00 – 9:50 pm

Labrinth: 10:30 – 11:25 pm

PinkPantheress: 10:55 – 11:45 pm

BIA: 11:00 – 11:45 pm

Morat: 12:10 – 1:00 am

Foto: Especial

Horarios destacados del domingo 12 de abril

Para el cierre del primer fin de semana:

Karol G: 11:55 pm – 1:55 am (ya del lunes)

FKA twigs: 10:45 pm – 12:00 am

Fatboy Slim: 10:00 pm – 12:00 am

The Rapture: 11:05 pm – 11:55 pm

French Police: 11:10 pm – 12:00 am

Otros destacados:

Foster The People: 8:45 – 9:40 pm

Iggy Pop: 9:10 – 10:10 pm

Duke Dumont: 8:10 – 9:10 pm

Subtronics: 11:05 pm – 12:05 am

Major Lazer: 8:10 – 9:10 pm

Foto: Especial

Así se vive Coachella 2026

Bajo temperaturas cercanas a los 30 grados, miles de asistentes han llenado el recinto con outfits característicos: botas vaqueras, flecos, lentejuelas y tonos tierra que ya son parte del ADN del festival.

El evento también mantiene su esencia como escaparate cultural, con instalaciones artísticas, activaciones de marca y experiencias inmersivas que complementan la música.

Uno de los momentos destacados del arranque fue la presentación de Teddy Swims, quien sorprendió con invitados como Joe Jonas, Vanessa Carlton y David Lee Roth, elevando la energía del escenario principal.

El festival repetirá su cartel del 17 al 19 de abril, aunque los horarios oficiales aún no han sido publicados. Se espera que mantenga una estructura similar, con ajustes menores en los set times.