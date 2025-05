De Chicago a Chiclayo, el papa misionero y peruano

Así lo constata la Historia, y así lo vimos recientemente con el papa Francisco y, ahora, con el cardenal Robert Francis Prevost, nuevo obispo de Roma y sucesor 267° de San Pedro, electo este jueves 8 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano.

A las 6:08 de la tarde (10:08 en Ciudad de México), la fumata dejó escapar el humo blanco, signo de que los 133 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina desde el miércoles habían elegido, en una cuarta ronda de votación, la primera de la tarde de este jueves, al nuevo papa, un cardenal de 69 años, nacido en Chicago, Illinois (EU), miembro de la Orden de San Agustín, con una trayectoria misionera de más de 30 años en comunidades indígenas del Perú, donde obtiene su doble nacionalidad, con una sólida formación espiritual y académica, además de sus raíces multiculturales, que lo hacen un papa idóneo para nuestro tiempo.

"Será un papa más moderado y más pragmático que Francisco; es una fiera discreta, más jaguar que león", dice Mónica Uribe, politóloga y doctora en Historia, por la Universidad Iberoamericana, especialista en historia de la Iglesia católica.

"No será Juan XXIV ni Francisco II, será León XIV", dice el doctor David Foust, profesor investigador del ITESO, refiriéndose a un primer esbozo al que convoca la figura del nuevo líder de la Iglesia católica. El segundo papa nacido en América, el primer estadounidense, y el primer agustino en la historia del pontificado, que se prevé que será de avanzada en temas sociales pero más moderado en temas de doctrina.

Es curioso que el día de su elección sea la fiesta de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, tierra natal de su antecesor, Francisco, y que León XIII, de quien Prevost toma nombre y bandera, haya coronado a esa advocación mariana.

El nuevo pontífice fue muy cercano al extinto papa Francisco, con quien comparte algunos rasgos: su talante misionero; ambos, miembros de órdenes religiosas, donde tuvieron cargos de alta responsabilidad, Bergoglio como superior provincial de los jesuitas en Argentina, y Prevost, superior general de los agustinos; fueron obispos en diócesis latinoamericanas, no llegaron al papado desde los círculos romanos del poder sino desde las calles polvorientas de América Latina, es decir, tuvieron contacto pastoral directo con la grey más humilde, en barrios y comunidades de las periferias.

Y fue el papa Francisco quien impulsó la carrera eclesiástica de Prevost: primero lo llamó al episcopado en 2014, luego lo nombró obispo de Chiclayo, Perú, en 2015; lo hizo miembro del Dicasterio para el Clero en 2020, y tiempo después lo puso al frente del Dicasterio para los obispos, dándole el rango de arzobispo, y en el consistorio de ese mismo, 2023, lo creó cardenal diácono, y apenas el pasado mes de febrero fue promovido al orden de cardenal obispo -uno de los seis que integran el Colegio Cardenalicio-, asignándole la diócesis suburbicaria de Albano.

Un 'gringo' con alma peruana

Para nuestros analistas, no es casual que en su primer discurso, por cierto el más largo de la historia que un pontífice haya pronunciado el día de su elección (8 minutos) el obispo Prevost haya preferido enviar un saludo en español a su "querida diócesis de Chiclayo, en el Perú", antes que saludar en inglés, siendo estadounidense.

Fue un momento en que su rostro se transformó y su sonrisa se hizo más diáfana. "Habló su corazón", dice el profesor Foust, porque él es un peruano que nació en Estados Unidos, uno no decide dónde nacer, pero sí puede elegir de donde ser, y él decidió ser peruano", agrega.

Para la doctora Uribe, León XIV "será como un papa Francisco, pero gringo, con un claro pensamiento de orden y progreso, que también ayuda, pero con una perspectiva muy popular y muy indígena, popular en el sentido de cercano a la gente y por haber servido en una diócesis mayoritariamente indígena".

"Además es un hombre conciliador, no está peleado con nadie; es 'curialista', es decir él no llega a ver que pasa allí dentro, él sabe lo que está pasando, y al mismo tiempo sabe lo que está pasando en el mundo; la iglesia conservadora en Estados Unidos no está muy feliz", señala la especialista.

¿Por qué León XIV?

El nombre elegido por el cardenal Robert Prevost como nuevo papa hace referencia a León XIII, el primer papa del siglo XX, coinciden los entrevistados, un papa que en medio de una revolución industrial quiere un mensaje sobre un modelo económico — "que no era de Dios— y pugnaba por una subsidiariedad de los medios de producción en favor de las personas", dice Mónica Uribe.

"León XIII fue el papa que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, con la encíclica 'Rerum novarum' (De las cosas nuevas, 1891)", añade el sociólogo David Foust, y que a finales del siglo XIX, "frente a un capitalismo salvaje y a un socialismo incierto, él quiere ser un puente, proponer una alternativa, y yo creo que en el mundo polarizado de hoy, eso tiene un significado, y por eso el recurso del papa León XIV a su antecesor León XIII”.

Una religiosa de la congregación de Misioneras Franciscanas de Guadalupe, Rosa María de Anda Mata, me comparte sus primeras impresiones: "Era mi favorito; te diré por qué: es religioso, de las órdenes milenarias; por sus estudios, por su experiencia en los países de América del Sur y por estar empapado de la problemática migratoria y no se diga del momento actual en Estados Unidos. No soy muy experta en esto, pero el que haya tomado el nombre de León XIV es un indicio de su pastoral social y la unidad que tanto necesitamos".

Frente a la expectativa de su pontificado, la doctora Mónica Uribe prevé que "será un papa preocupado por la migración, la ecología — recuperará el Sínodo de la Amazonía— , y va ser una voz muy importante contra la guerra". Respecto a temas polémicos que enfrentó el papa Francisco, como la actitud hacia la comunidad LGBTQ+ y la comunión a los divorciados vueltos a casar, Uribe dice: "León XIV no se va meter en esos temas, va dejar que se enfríen porque para él, el control de los cuerpos es secundario".

Por lo pronto, el papa León XIV, luciendo un rostro por momentos tenso pero sonriente y con sencillez, apareció en el balcón principal de la Basílica de San Pedro, con la vestimenta clásica del papado que Francisco había dejado atrás: la esclavina roja sobre la sotana blanca, la estola de los apóstoles y la cruz pectoral dorada, y trazó los primeros rasgos de su pontificado: anticipó "una iglesia sinodal y cercana a los que sufren" y deseó "paz a todas las familias y a toda la Tierra, la paz sea con ustedes -dijo-. Esta es la paz de Cristo Resucitado, una paz desarmada, desarmante, humilde y perseverante".

Rasgos y gustos del nuevo papa: