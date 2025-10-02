La Casa de los Famosos México habla de la Copa Mundial 2026

En plena recta final, a tres días de que termine esta temporada de La Casa de los Famosos México, los finalistas compartieron la emoción de que falta cada vez más poco para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en nuestro país.

Los cinco finalistas recibieron un regalo especial por parte de MexicoCity26, ciudad sede inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026: las bufandas oficiales.

Shiky, Mar, Abelito, Dalílah y Aldo fueron sorprendidos en la cocina con estos accesorios naranjas y morados, colores oficiales de la host city y hablaron de lo emocionante que es para todos los mexicanos recibir en casa el próximo Mundial, que se llevará a cabo en 16 ciudades de Canadá, Estados Unidos y México.

Durante la conversación, Aldo de Nigris, exfutbolista y uno de los cinco finalistas del show, recordó que en la escuela, cuando era niño, los dejaban ver los partidos de las Copa del Mundo anteriores y compartió su emoción de vivir de cerca el siguiente torneo en nuestro país.

El 11 de junio del próximo año, la Ciudad de México se convertirá en la única del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas. El evento se llevará a cabo en el Estadio Banorte, el histórico “Estadio Azteca”, aunque durante el Mundial será llamado Estadio Ciudad de México.