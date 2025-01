La cantante británica Marianne Faithfull murió a los 78 años

La cantante y actriz británica Marianne Faithfull, musa en su tiempo de los Rolling Stones y conocida por su canción "As Tears Go By", murió a los 78 años en Londres, anunció un portavoz el jueves en una declaración transmitida a AFP.

"Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Ha muerto hoy tranquilamente en Londres, en compañía de su familia. La echaremos mucho de menos", indicó el portavoz.

Faithfull encarnó el rock 'n' roll desde el Swinging London hasta la escena punk neoyorquina en una larga trayectoria que tuvo sus subas y bajas.

Su voz, fina y clara en "As tears go by" (1964) capaz de convertirse en un tono grave en "Broken English" (1979), era reconocible al instante sobre todo para los nostálgicos del rock melancólico y literario.

Nacida en Londres el 29 de diciembre de 1946, de padre espía y madre austrohúngara descendiente del barón von Sacher Masoch, Faithfull había sobrevivido a sobredosis de drogas, suicidios, a la calle, al alcohol, al cáncer e incluso el coronavirus, que la obligó a pasar tres semanas hospitalizada en Londres.

Siempre asociada a Mick Jagger, con quien compartió su vida y aventuras a finales de los años 60, esta británica frágil y apasionada fue cortejada por toda la jet set de su juventud.

A los 68 años, incluso posó para una campaña publicitaria de Yves Saint Laurent.

En 1963, el productor de los Rolling Stones la conoció en un bar donde cantaba baladas: "Conocí a un ángel con senos grandes y la fiché", recordó Andrew Oldham.

La tímida rubia de 17 años grabó la primera canción de Keith Richards y Mick Jagger, que su productor consideró demasiado sentimental. Con "As tears go by", la joven entró en el Top 10 británico.