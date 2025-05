“La barbarie está vinculada con la civilización”: Guillermo Arriaga

Definitivamente, en el espíritu de modernidad, la política internacional, la economía y sus tensiones; en la discriminación estructural, en el aspiracionismo individual y colectivo de cada país persiste un espíritu primario, es decir, los fundamentos del instinto de supervivencia por el que se impone el más fuerte.

Es una paráfrasis de las reflexiones del escritor, guionista y cineasta Guillermo Arriaga, en entrevista con este diaria a propósito de la publicación esta semana en México de su más reciente novela, “El Hombre”, un relato polifónico en el cual el autor aborda los pecados capitales de la fundación de Estados Unidos: “la esclavitud, el genocidio de los nativos americanos y el despojo del territorio mexicano”, dice, para escudriñar en la raíz “de grandes fortunas o grandes imperios que están anegados en sangre y destrucción”.

Arriaga es uno de los autores mexicanos más leídos del momento. Durante su preventa, la publicación en cuestión, “El Hombre”, se agotó en los primeros dos días en el país. Por supuesto, su obra más vendida hasta el momento es Salvar el fuego, ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2020, pero también es autor de obras con una recepción por demás positiva como El salvaje (2016), El búfalo de la noche (1999) o Escuadrón Guillotina (1991).

Una relación profunda con el libro

De alguna manera, señala Guillermo Arriaga, “la barbarie está vinculada de forma muy directa con la civilización. Estamos más cerca de la barbarie de lo que pensamos. A veces basta con revisar un momento histórico para que la brutalidad aparezca con toda su fiereza”, afirma el autor.

En esta novela, Arriaga también pone el foco sobre la relación histórica entre las razas, desde la esclavitud hasta el mestizaje y su tensión con esa barbarie que blandía el estandarte de civilización.

En este punto de la entrevista, vale la pena mencionar que Guillermo Arriaga es un cazador de arco y flecha. Si no está escribiendo, se encuentra inmerso en la montaña, en el norte del país, cargado con nada más que eso, un arco y una flecha, como ha mencionado en repetidas ocasiones, cazando solamente los animales con los que habrá de alimentarse. Para el autor, la caza es un rito y no un deporte. Ha sido profundamente crítico con aquellas personas que se lanzan en busca de nada más que trofeos.

“La cacería me ha llevado a recorrer el norte del país y por lo tanto la frontera. Voy a la frontera a menudo, pero no a las ciudades fronterizas; voy a lo más fuerte de la frontera, que son los ranchos. He tenido la fortuna de cazar en ranchos que bordean el Río Bravo y es muy fuerte saber que, del otro lado, a solamente treinta o cuarenta metros de agua, hay una civilización completamente distinta. Recuerdo la primera vez que crucé a pie la frontera, a los 12 años. El impacto fue muy fuerte y me sorprendió cómo el color de las calles era distinto: el asfalto mexicano era gris y el texano era rojizo. Desde entonces me ha impresionado la relación entre ambos países”, comenta Arriaga.

Asimismo, el escritor y cineasta cuenta que desde muy pequeño conoció el pueblo El Nacimiento de los Negros, en Coahuila, una población fundada en el siglo XVII por negros mascogos que escaparon de la esclavitud en la región. “Además, en Coahuila suelo cazar en una zona que es territorio lipán (propio de una tribu apache habitante del norte de México y el sur de Estados Unidos). Los lipanes han sido exterminados, ya quedan muy pocos. Entonces, desde hace muchos años, tengo esta vinculación con los apaches, con la esclavitud y la frontera”, asegura.

Por otro lado, comenta, “siempre me ha llamado la atención la manera en que se construyó una potencia del tamaño de Estados Unidos en tan poco tiempo, qué se hizo para, en cuestión de 80 años, pasar de ser un pequeño país a la mole que es hoy, con un PIB equivalente al de toda Europa”.

Todo lo anterior finalmente condensó en la construcción de esta obra literaria cuyo vínculo con la personalísima visión de vida de Guillermo Arriaga parece ser uno de los más fuertes de toda su obra literaria y fílmica, eso sí, con un relato profundamente distinto a sus trabajos anteriores, pero sin duda, todos con vasos comunicantes.

“Prefiero quedarme sin comer a ser un autor que se repite y del que la gente ya sabe qué esperar”, expresa al respecto.

La migración y el trabajo

La manera en la que México y Estados Unidos se han construido es arquitectura de recursos compartidos o arrebatados en muchos de los casos, no sólo entre ambas naciones, sino que el expolio se ha dado desde cada sociedad de ambos lados del río hacia sus pueblos originarios.

Y porque este tipo de arquitectura política, junto con la económica, nunca dejan de construirse, la relación entre ambas naciones es inherente, dependiente, sobre todo desde el trabajo. Luego entonces, ¿a qué obedece el rechazo del gobierno actual en Estados Unidos hacia la fuerza laboral mexicana?

Cuidadoso de no adelantar primicia alguna, el autor comenta que, hacia el final de su novela “hay una reflexión sobre el uso de la migración. Y es que el gran capital se beneficia de ella (…) todavía falta ver qué sucede (con la postura del gobierno de Donald Trump), porque los grandes capitales se están negando a que se prohíba la migración. Después de todo, el capitalismo se beneficia de la mano de obra barata”.

El Hombre

Guillermo Arriaga

2025

Alfaguara

679 páginas

Impreso: 549 pesos

Digital: 329 pesos

Un extracto de la novela

“Sí, matamos, quemamos, metimos despojos injustificables, mas al final, sobre las ruinas se alzó el progreso, sentado en un trono de sangre”.

