Alistan feria editorial de Antropología con presencia de Costa de Marfil y Tabasco

Del 18 al 28 de septiembre de 2025 tendrá lugar, en el Museo Nacional de Antropología (MNA), la 36ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), el encuentro literario especializado en ciencias antropológicas más importante de Latinoamérica.

La feria editorial que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tendrá este año a Costa de Marfil y Tabasco como invitados de honor, y sumará la participación especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés).

Así se anunció en una conferencia de prensa este 9 de septiembre de 2025 en el vestíbulo del MNA, encabezada por el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera; el embajador de Costa de Marfil en México, Robert Ly Djerou; el secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, y la secretaria de Cultura de Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago.

Asistieron también la coordinadora nacional de Difusión del INAH, Beatriz Quintanar Hinojosa; el especialista de cultura en la Unesco, Alejandro Alcaraz; el director del MNA, Antonio Saborit García-Peña, y la integrante del consejo consultivo y patrona fundadora de la Fundación Carmen Toscano, Alejandra Moreno Toscano.

En su intervención, el antropólogo Omar Vázquez relató que la FILAH busca compartir con públicos diversos el conocimiento que se genera en el instituto. “Es un espacio de reflexión, diálogo y discusión sobre el avance en las temáticas y componentes relativos a las disciplinas antropológicas”, sostuvo.

Destacó que Costa de Marfil y Tabasco, además de ser grandes productores de cacao, comparten una enorme y profunda diversidad cultural, pluriétnica y multicultural, la cual será reconocida y celebrada en este evento.

A su vez, el diplomático Robert Ly Djerou, a nombre de su gobierno y del pueblo marfileño, expresó su agradecimiento por esta invitación, y subrayó que la FILAH es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos comunes que enfrentan México y Costa de Marfil, pero también sobre aquellos aspectos que los unen, como la diversidad, la creatividad y la vitalidad de sus comunidades.

Conferencia sobre la la 36ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).Cortesía / INAH

“Esta feria será un escenario propicio para fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones, y para mostrar que la literatura y la antropología son caminos hacia el entendimiento mutuo y la paz”, anotó.

Relativo a las actividades de la feria, la antropóloga Beatriz Quintanar Hinojosa, coordinadora nacional de Difusión del INAH, dijo que habrá 191 presentaciones editoriales, 78 talleres, 50 muestras artísticas, 11 foros académicos, siete exposiciones, cuatro homenajes y seis reconocimientos, con lo que se ofrecerán más de 400 actividades académicas, artísticas y culturales.

“Más que un encuentro librero es una celebración de la memoria y la creatividad humanas, donde la ciencia se vuelve relato y el arte, puente entre comunidades, generaciones y culturas”, añadió.

Resaltó la entrega del XXVII Premio Antonio García Cubas, el cual reconoce la excelencia editorial en temas afines al quehacer del INAH; este año, a sus 10 categorías suma la de Libro en Lenguas Originarias.

Para los entusiastas del séptimo arte, la 36ª FILAH entregará el Venado de Plata a las y los ganadores del concurso “Miradas sin tiempo”, como parte del IV Festival de Cine Antropológico, el cual proyectará 24 obras.

Se destacó que, durante los 11 días del evento –del 18 al 28 de septiembre–, el público podrá recorrer siete instalaciones museográficas temporales, relativas al patrimonio de los invitados de honor, a la lingüística, la paleontología y, en temas específicos, a la historia del bibliófilo Joaquín García Icazbalceta y del antiguo Museo Nacional de México.

El Museo Nacional de Antropología se ubica en avenida Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, en el Bosque de Chapultepec. Todas las actividades de la FILAH serán gratuitas.