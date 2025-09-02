“Todas las civilizaciones están en crisis actualmente”: Amin Maalouf

“La humanidad ha avanzado en muchos dominios, pero no en las mentalidades. No se ha avanzado en la manera en la que nos tratamos unos a otros y la literatura puede representar un remedio (…) Hoy más que nunca tiene sentido que no debemos abandonar nuestra identidad particular, nuestra lengua o nuestra cultura, pero sí considerar que pertenecemos a un entramado cultural más grande incluso que la cultura humana”.

Esto señaló el escritor franco-libanés Amin Maalouf (Beirut, 1949) este lunes en enlace desde su casa en París tras saberse ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, el reconocimiento más importante en el mundo para la producción editorial dentro de la veintena de lenguas herederas del latín. El reconocimiento es anunciado anualmente por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) durante la primera semana de septiembre y se entrega en la ceremonia de inauguración del encuentro editorial.

“Todas las civilizaciones están en crisis actualmente, inclusive las más grandes, las más importantes, las más poderosas, y hay que estar atentos a la evolución del mundo. Hay que poner especial cuidado en la aceleración sin precedentes de los avances tecnológicos que están tomando la delantera (…) debemos ser capaces de enfrentar este mundo tan horroroso y tan inquietante, pero a la vez tan fascinante (…) Pese a todo, considero que el progreso científico que se ha vivido en los últimos siglos es más una fortaleza (que un hándicap). La humanidad como especie es capaz de todo, incluso de resolver los peores escenarios, pero quizás su desafío más difícil sea la gobernanza. En este sentido, como humanidad hemos alcanzado el umbral de inconsistencia”, estimó el autor de obras fundamentales de la literatura francesa contemporánea, como las novelas León el Africano (1986) y La roca de Tanios (1993), reconocida con el Premio Goncourt.

Allí mismo, en conversación con la prensa especializada que asistió al anuncio del fallo en la capital jalisciense, el también creador de ensayos como Las cruzadas vistas por lo árabes (1983) y El naufragio de las civilizaciones (2019) estimó que hoy en día existen sociedades que han prosperado gracias al enriquecimiento de la migración y las cualidades propias que cada cultura inmigrante ha podido aportar a la sociedad a la que se integra, “pero hoy (las sociedades) se están cuestionando si hicieron bien en aceptar la integración de los migrantes. Me parece que somos testigos de una contradicción hoy en día, pero tengo certeza de que será temporal y de que volveremos a una actitud de sentido común”.

Periodismo, “más peligroso que antes”

Más adelante, el autor franco-libanés reconoció que también se vive un momento de crisis en la literatura en todo el mundo, sin embargo, estimó que la crisis es aún más grave para el periodismo de nuestros tiempos.

“(Ejercer el periodismo) es más peligroso que antes. Han desaparecido muchas de las nociones que para cuando yo ejercía el periodismo eran una certeza. Han cambiado las nociones de verdad y ahora hay que saber discernir entre el bien y el mal, entre lo más y lo menos importante”, opinó.

Finalmente, sobre la noticia del galardón que la FIL Guadalajara deberá entregarle en el arranque de su edición 2025, Maalouf expresó: “Siempre me ha gustado viajar. Viajo un poco menos hoy que con el pelo blanco, pero siempre me ha gustado viajar y estaré encantado de trasladarme a Guadalajara en noviembre próximo”.

Un premio de gran relevancia

Durante su participación en la presentación del Premio FIL, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, destacó la relevancia de éste como el reconocimiento de mayor influencia para las y los autores más destacados en lenguas romances de todo el mundo.

“Más de 796 millones de personas en 121 países tienen como lengua madre al español, el francés, el portugués, el catalán, el italiano o el rumano. Destaco el caso del español, cuya lengua, como ustedes saben, supera la cifra de los 600 millones de hablantes, cifra que brilla como segundo idioma en el mundo por número de hablantes”, señaló Planter Pérez y agregó:

“Cada año, con este reconocimiento, la FIL Guadalajara se reafirma como un espacio de encuentro y diálogo con cultural a nivel mundial y, al mismo tiempo, la Universidad de Guadalajara renueva su compromiso con la difusión del conocimiento, de la cultura y el fortalecimiento del pensamiento crítico, convencida de que la literatura es también un motor de transformación social”.

Por su parte, José Trinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, expuso que “con este galardón refrendamos que la literatura no sólo enriquezca nuestras lenguas y culturas, sino que da visibilidad a voces que desde diferentes contextos y diferentes realidades dialogan con las grandes preguntas de la humanidad”.