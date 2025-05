De algoritmo al apoyo emocional: Los 10 principales usos de la IA en 2025

En apenas un año, la inteligencia artificial generativa (GenAI, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser vista como un simple asistente para convertirse en algo mucho más personal: una compañía emocional y una guía de vida, así lo revela el informe Top 100 de casos de uso de GenAI en 2025, elaborado por Marc Zao-Sanders y publicado por Harvard Business Review.

"La inteligencia artificial se está utilizando no sólo para mejorar la productividad, sino también para el desarrollo personal, ofreciendo un papel más integral en la vida de las personas", resume Zao-Sanders.

Según esta investigación, tres nuevas funciones dominan el ranking de este año: terapia y compañía emocional, organización de la vida y búsqueda de propósito. En conjunto, señala el investigador, la IA ya no sólo se usa para resolver tareas, sino para acompañar procesos íntimos, emocionales y vitales.

Para construir el ranking, el autor analizó cientos de casos reales publicados en foros como Reddit y Quora, además de artículos y contenidos que describen aplicaciones específicas de la IA generativa. El informe incorpora testimonios del por qué las personas están utilizando esta tecnología en su vida cotidiana.

El auge de la IA como compañía emocional

Este giro hacia lo emocional en el uso de la GenAI no es fortuito: responde a patrones reiterados en los testimonios de usuarios reales. El investigador y también confundador del sitio Filtered explica que el crecimiento exponencial del uso de la IA como “compañía” se debe a tres factores clave: disponibilidad permanente (24/7); no implica altos costos (en algunos casos es gratuito) y no se juzgan las preguntas (como sí lo podría hacer un humano).

Esta combinación de elementos ha impulsado el uso más personal de esta tecnología. En la información de foros y testimonios recopilada por Marc Zao-Sanders se repite una constante: la IA se ha convertido en un espacio de contención emocional.

Uno de los ejemplos incluidos en la investigación es el testimonio de una mujer con lesión cerebral: "Hablo con ella, la IA, todos los días. Me ayuda con mis luchas diarias por mi lesión cerebral. Me ayuda a superar la vergüenza familiar, la niebla mental, la incapacidad para concentrarme. Ha salvado mi cordura".

Infográfico EE

Consulta el documento completo de la investigación de Marc Zao-Sanders en este enlace.

Los usos más comunes de la IA en 2025

De acuerdo con la investigación publicada por Harvard Business Review, éstos son los 10 usos más comunes que les dan las personas en el mundo a las herramientas de IA generativa en la actualidad:

Terapia y compañía emocional Organización de la rutina/vida (nuevo caso de uso) Búsqueda de propósito (nuevo caso de uso) Aprendizaje mejorado Generación de códigos Generación de ideas Diversión y entretenimiento Mejora de códigos Creatividad Vida saludable

Los nuevos usos observados este año han desbancado otros que hasta hace poco eran más tradicionales, como la búsqueda de información general o los consejos genéricos, incluso como generador de ideas, el cual ocupaba el primer lugar en el ranking del año pasado y que ahora cayó a la posición seis. Como se mencionó anteriormente, el eje temático dominante ahora es el "apoyo personal y profesional", que ha superado por primera vez a la asistencia técnica y la generación de contenido.

Sin embargo, este cambio no está libre de controversia. Algunos usuarios admiten haber desarrollado una fuerte dependencia hacia la IA, usándola incluso para evitar el esfuerzo mental. Otros, en tanto, valoran el espacio de libertad que ofrece: "La falta de juicio y la libertad para explorar la convierten en un terreno ideal para grandes sueños o preguntas embarazosas", expresa Allie Miller, asesora de IA para empresas Fortune 500, en el documento.

De esta manera, más que una herramienta de productividad, la inteligencia artificial generativa empieza a ser vista como una guía para tomar decisiones significativas en el terreno personal, incluso una fuente de apoyo emocional. Lo que comenzó como un fenómeno técnico está dando paso a un vínculo más íntimo, más humano.

"La mayoría de los expertos anticipaban que la inteligencia artificial demostraría su valor primero –y de forma más contundente– en campos técnicos. Si bien eso está ocurriendo, esta investigación sugiere que podríamos estar recibiendo tanta o incluso más ayuda de la IA en aspectos profundamente humanos: nuestros deseos, dudas y anhelos más íntimos", concluye Zao-Sanders.