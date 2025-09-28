Abu Dabi anuncia BRIDGE, la cumbre mundial de IA, medios y entretenimiento

Más de 300 actividades y activaciones, incluyendo 200 mesas redondas y charlas, y 50 talleres en siete áreas temáticas: medios de comunicación, inteligencia artificial, videojuegos, cine, música e investigación se desplegarán en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (EAU), en una superficie de 150 mil metros cuadrados.

Se trata de la Cumbre BRIDGE, anunciada por la Oficina Nacional de Medios de Comunicación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que se celebrará del 8 al 10 de diciembre de 2025 en a la que asistirán líderes de las industrias de medios de comunicación, cultura y creatividad, junto con académicos y legisladores, lo que constituye el encuentro más ambicioso a nivel global en términos de producción de contenido y entretenimiento e intercambio profesional.

De acuerdo con la información vertida, se espera que el encuentro atraiga a más 400 ponentes y 300 expositores internacionales, así como 60,000 participantes, entre ellos líderes de la industria, tomadores de decisiones, académicos, legisladores, creadores, influencers, productores, artistas, editores, periodistas, emprendedores, inversores, universidades y centros de investigación. Los participantes tendrán la oportunidad de forjar acuerdos y alianzas, desarrollar ecosistemas de producción y cadenas de valor, e intercambiar conocimientos con figuras clave de la industria global.

Al reunir a líderes, responsables de la toma de decisiones y visionarios con visión de futuro, la cumbre ofrece un espacio común para el diálogo, el intercambio de experiencias y el lanzamiento de nuevas iniciativas, conectando sectores y geografías en un foro global único, añadió la organización.

Un motor de desarrollo y un puente de entendimiento

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios de Comunicación (ONM) y de BRIDGE, declaró: "La Cumbre BRIDGE constituye un hito transformador para los medios de comunicación y las industrias creativas globales. Redefine el papel de los medios, el contenido y las plataformas creativas como motores estratégicos del desarrollo, a la vez que fortalece la identidad nacional y abre nuevos puentes de entendimiento e intercambio entre las naciones".

Render Cumbrre BRIDGE. Cortesía

Bin Butti Al Hamed añadió: "La cumbre refuerza el valor del contenido como el verdadero capital de las naciones y un recurso renovable para la creatividad y el crecimiento. En el mundo actual, el equilibrio de poder se define no solo por las economías y la tecnología, sino también por la capacidad de las sociedades para crear contenido significativo e impactante. La Cumbre BRIDGE es más que una reunión de especialistas; es un paso hacia la construcción de una conciencia global compartida que reconoce la influencia duradera del contenido en las mentes, los mercados y el futuro".

Este fin de semana el presidente de la ONM y de BRIDGE, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, se reunió en Palo Alto, California, con el empresario estadounidense Elon Musk, CEO de X, SpaceX, Tesla y Starlink, para extenderle una invitación a la sesión inaugural de la Cumbre, el día 8 de diciembre, y hablar sobre el futuro de la tecnología y los medios de comunicación, y explorar oportunidades de colaboración a través de BRIDGE.

La reunión se alinea con la estrategia de BRIDGE de construir alianzas de alto impacto con líderes tecnológicos y centros de innovación globales, y ampliar las vías de colaboración entre la industria de los medios y las tecnologías avanzadas, dando forma a un futuro más inteligente, más diverso y más inclusivo para el contenido global, dijo la ONM.

Vanguardia en inteligencia artificial y marco ético

El encuentro de Bin Butti Al Hamed con Musk incluyó un debate a fondo sobre los centros de datos y la inteligencia artificial, considerados los motores del siglo XXI y fundamentales para la transformación económica y social. Musk enfatizó que el futuro de la innovación dependerá de la capacidad de los países para proporcionar centros de datos alimentados por energía abundante, limpia y asequible. Por su parte, Al Hamed, expuso que los EAU están bien posicionados para desempeñar un papel transformador.

El funcionario emiratí afirmó que los Emiratos Árabes Unidos proporcionan energía limpia y de bajo coste, con capacidades avanzadas y a gran escala en el sector y con competitividad global, lo que refuerza aún más su preparación para liderar las transformaciones en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas.

Musk, por su parte, elogió la visión de futuro de los EAU bajo el liderazgo del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de la nación árabe, y sus primeros esfuerzos para avanzar en la inteligencia artificial -es el primer país que cuenta con un Ministerio de Estado de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones del Trabajo Remoto desde 2020- destacando que este compromiso refleja una estrategia con visión de futuro que posiciona a la nación como un líder global y un socio clave en la configuración del futuro digital de la humanidad.

Asimismo, destacó el papel pionero de la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed en la consolidación de la posición de los EAU como centro de tecnología e innovación.

Elon Musk también informó a Al Hamed sobre su nuevo centro de inteligencia artificial, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año, y que, según el director ejecutivo, marcará un nuevo capítulo en la tecnología y transformará el futuro digital.

En su conversación, ambos personajes destacaron la importancia de lograr un equilibrio entre la innovación rápida y los marcos regulatorios que salvaguarden los valores éticos. Asimismo enfatizaron la necesidad de establecer un marco global para el uso responsable de la IA en la creación, regulación y distribución de contenido, con el fin de garantizar la credibilidad y fomentar la confianza pública.

Musk y Al Hamed charlaron también sobre robótica e IA. Cortesía

Áreas de contenido en BRIDGE

En la Cumbre BRIDGE, la experiencia se desarrolla en siete áreas de contenido que, en conjunto, abarcan todo el espectro de los medios, el contenido y el entretenimiento. El área de Medios de Comunicación explora la evolución de las salas de redacción, las plataformas sociales, los formatos de las historias, la dinámica de la audiencia y los modelos de distribución. El área de Economía de los Creadores examina cómo los creadores generan valor, desde los flujos de ingresos y los acuerdos con las marcas hasta las suscripciones de los fans y las herramientas de la plataforma. La área de Música se adentra en la producción digital, las economías del streaming, las comunidades de fans, los derechos y las regalías, y el auge de los compositores de IA.

La área de Juegos sumerge a los participantes en los estadios de deportes electrónicos, los mundos virtuales, el juego interactivo, la cultura del modding y la evolución de las economías de los videojuegos. En el área de Tecnología, la atención se centra en los avances en modelos de IA, herramientas generativas, realidad mixta, automatización y el futuro de los datos. La área de Marketing destaca las estrategias que definen los anuncios de rendimiento, las marcas basadas en historias, el conocimiento del consumidor, la interacción omnicanal y las estrategias de influencers. Finalmente, la sección de imágenes muestra el poder de la narrativa visual a través de tecnología cinematográfica, videos cortos, contenido original en streaming, visuales inmersivos y narrativas multimedia. En conjunto, estas secciones crean una visión panorámica de las fuerzas que impulsan el futuro de los medios y el entretenimiento globales.

Con el lanzamiento de la Cumbre BRIDGE, los EAU refuerzan su misión de crear espacios para la influencia positiva y el intercambio constructivo entre culturas, consolidando su papel como plataforma global para impulsar transformaciones importantes en los medios de comunicación, el contenido y la creatividad. Al reunir a legisladores, creadores e influencers, la cumbre establecerá nuevas agendas, generará oportunidades y desarrollará narrativas con propósito que amplifiquen el impacto positivo de los medios e impulsen un cambio sostenible en el discurso y el comportamiento público.

La inscripción para la Cumbre BRIDGE 2025 ya está abierta en: https://www.worldmediabridge.com/en/