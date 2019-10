Soñaba con ser ingeniero industrial, pero acabó enamorado de las finanzas después de leer cada fin de semana sobre economía, y con los años se convirtió en un hombre de negocios.

Después, Bremer irrumpió en los medios, primero como tiburón en el programa de televisión Shark Tank, y después apoyó a Luis Miguel en su regreso a los escenarios, luego de algunos problemas financieros del cantante.

Pero también produjo 108 costuras, una película de beisbol, y compró en 102 millones de pesos la casa de Zhenli Ye Gon, para su Fundación Butaca Enlace, donde lleva a los mejores estudiantes de México a importantes eventos deportivos con sus papás.

Pero ¿Por qué lo hace?

“Yo apoyo a los héroes de México. Luis Miguel es un héroe del país, igual que los deportistas, por eso compré la casa. Es la delegación olímpica de México y para mí es gente muy importante y no podía quedarme con los brazos cruzados”, explicó en entrevista con El Economista el director de Value Grupo Financiero.

Señaló que su participación en Shark Tank se debe a que “los emprendedores son muy importantes para que un país se fortalezca. No me sobra el tiempo, pero me lo doy y les platico mi experiencia y los ayudo”.

108 costuras es una película de beisbol, el deporte favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le está dando gran impulso al deporte en este sexenio. “Nosotros le apostamos al proyecto antes de saber eso. La película estaba enlatada porque Gastón Pavlovich traía proyectos importantes en Hollywood y la delegó a un grupo de directores y se retrasó, pero por algo pasan las cosas. En este momento, 108 costuras va a ser un home run con casa llena”, afirmó Bremer.

Cuando produjo su primera película, El juego perfecto, también de beisbol, sus abogados le advirtieron que perdería 1 millón de dólares.

“Mis tres coproductores americanos quebraron en la crisis financiera del 2008 y me la regalaron. Yo la guardé hasta que un día Susie Buffett, hija de Warren Buffett, me preguntó por la película y la reviví”, dijo. Pero sus socios no querían meterla en los cines de México, porque la gente no iba a las salas de cine.

“Yo quería que se viera en mi país y le metí otro millón de pesos para distribuirla y que se viera, y fue un éxito”, comentó el empresario, quien también apoyó al Canelo.

Inspirada en hechos reales

108 costuras cuenta la historia de dos niños que sueñan con ser estrellas del beisbol, pero la vida les va poniendo retos que tendrán que superar. Los directores de la película son Fernando Kalife y Gastón Pavlovich, quien también la produce.

“Todas las producciones son peligrosas, pero ya estamos por salir y creo que valió la pena. No sé si vamos a tener una recuperación, pero yo estoy muy contento y sé que la película va a tocar muchas vidas”.

Bremer está seguro de que 108 costuras tendrá éxito, y si hay recuperación la donará a Fundación Butaca Enlace.

“A mí no me gusta perder en nada, la verdad. Pero cuando veo que es algo muy importante para el país lo arriesgo todo”, admitió.

El entrevistado habló de la pasión que tiene por el beisbol, y que desde muy chico vivió el fenómeno.

“Mi papá apoyaba a ligas pequeñas y les hacía uniformes a los niños para muchas ligas, aunque sólo cobrara a dos, porque en el beisbol nunca ha habido mucho dinero”, recordó.

Para el empresario Carlos Bremer, el llamado rey de los deportes le ha dado mucho a México.

“Los niños de la Liga Pequeña de Beisbol hicieron campeón a México en 1957; luego lo hicieron dos años más, y 108 costuras narra la vida de dos niños que se inspiraron en esos campeones y jugaron después de varios años en la Serie del Caribe en el 2013 contra República Dominicana en un partido épico”, expuso.

La película se estrenará el 4 de octubre en México, y Carlos Bremer espera que se repita el fenómeno de su primer película.

“Los estudios internacionales son muy fuertes y no hay mucha chance de entrar para el cine mexicano, pero ésta es una gran historia y tengo la esperanza de que la gente la recomiende y le vaya muy bien en los cines”, sostuvo.

En 108 costuras participan de manera especial Ximena Navarrete (Miss Universo) y el exbeisbolista Adrián González, entre otros.

Además, hay escenas de Fernando Valenzuela y de las Grandes Ligas, así como varias sorpresas que los fans del beisbol van a descubrir.

“Ahora que se estrene la película, también la vamos a llevar a diferentes lugares de México, donde vamos a invitar a los mejores estudiantes de cada Estado para que la vean, y vamos usar 108 costuras para que los héroes estudiantes de México piensen en grande para hacer un México mejor”, finalizó.

