Ante las medidas de contingencia por la propagación del coronavirus (Covid-19) a nivel mundial y las medidas de sana distancia instruidas por las autoridades sanitarias en México, este jueves 19 de marzo el escritor mexicano Guillermo Arriaga, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2019 por la novela “Salvar el fuego” (Alfaguara, 2020), realizó la presentación formal de la novela impresa y su portada a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Me llevó cuatro años y medio escribirla. Es una historia de amor con muchas capas. Trata la historia de Marina, una coreógrafa de unos 38 años, con tres hijos, casada y adinerada. Vive en el rumbo de San Ángel en la Ciudad de México, en una casa bastante espectacular. Marina se pregunta muy a menudo si lo que hace es interesante o es mediocre, y está obsesionada con eso. Presenta una coreografía que es un desastre, piensa retirarse del baile y en un momento dado la invitan a dar una función en la cárcel. Ahí conoce a José Cuauhtémoc, un homicida condenado a 50 años de prisión, hijo de un activista indígena que se ha obsesionado con educar a sus hijos en todos los sentidos para que nunca los vuelvan a insultar por ser descendientes de indios”, introdujo el autor mexicano durante la transmisión de presentación.

Se trata de un relato, dijo, en el que confluyen muchas voces (primera, segunda y tercera personas) que van cambiando los ángulos de la narración y que terminan por anudarse hacia el final de la novela.

“Tengo interés de hablar sobre amores extremos”, advirtió Arriaga. “Desde 'El búfalo de la noche', donde una mujer está enamorada de un esquizofrénico que entra y sale de hospitales psiquiátricos; luego mientras escribía el personaje del preso en ’21 gramos’ me pregunté qué sucedería si él se enamorara estando dentro de la cárcel”, explicó Guillermo Arriaga.

Fueron seis veces las que el autor nacido en la Ciudad de México, en marzo de 1958, transcribió “Salvar el fuego”, palabra por palabra de manera manual, e hizo una decena de correcciones hasta que definitivamente quedó satisfecho.

“Yo me arranco a escribir una novela con una muy escasa noción de qué va a tratar el final de la historia. Hay colegas que escriben con post-its, con cartulinas van creando la historia. No es mi caso. Yo me arranco. Voy descubriendo la estructura conforme voy avanzando. Así he hecho a lo largo de todo mi trabajo, tanto en los libros como en el cine”, confesó.

El escritor anunció que, a causa de la proliferación de la cepa Covid-19, la edición impresa en algunos países de habla hispana, incluyendo México se postergó “algunos días”, estará pronto disponible para su compra física en librerías del país, mientras que su edición digital ya está a la venta.

“Vivimos tiempos oscuros. Y en estos tiempos oscuros hay un proverbio chino que dice: ´No maldigas la oscuridad, mejor enciende una vela’. Espero que en esta cuarentena que tenemos varios, los libros se conviertan en una vela. Ser leído en las circunstancias en las que nos encontramos ahora me honraría mucho”, deseó el también guionista de “Amores perros” y “Babel”.

Junto con “Salvar el fuego”, Guillermo Arriaga es autor de cinco novelas: “Escuadrón guillotina” (1991), “Un dulce olor a muerte” (1994), “El búfalo de la noche” (1999) y “El salvaje” (2016), ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2017 al mejor libro del año, y la colección de cuentos “Retorno 201” (2006).

“Es momento de que creemos una sociedad más justa. Ojalá que esta pandemia nos haga reflexionar un poco sobre las desigualdades. Es muy fácil para algunos entrar en cuarentena, pero para los que viven al día es muy pesado. Debemos de crear un sistema más igualitario, sistemas de salud en los que todos puedan ser atendidos”, reflexionó.

