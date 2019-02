El standupero colombiano Andrés López ha sido ganador de Doble DVD de Diamante por alcanzar récord de ventas de su DVD La pelota de letras, espectáculo que presentará en México en el Teatro de La Ciudad ‘Esperanza Iris’ el próximo 28 de febrero.

En entrevista con El Economista, el actor y comediante que alcanzó popularidad con su programa de entrevistas Andrés López de Noche, por DirecTV en Bogotá, habla sobre el referente cultural que es la tradición de la comedia en México, con gran resonancia en Argentina, Colombia y Chile, entre otros países.

Nos dijo que el espectáculo que ahora presentará en México después de estar en el Teatro Telmex, así como acompañando a René Franco, con quien presume tener una relación de amistad más allá de las producciones, “es un ejercicio narrativo que empecé desde el 2003, y tiene que ver con una retrospectiva, porque las familias son los verdaderos testigos de la historia”, expresó.

Además de que mencionó la diferencia de adaptación de las distintas generaciones producto de una imposición de la cultura dominante de Estados Unidos o Europa, caso que no aplica en América Latina.

“A nosotros nos imponen generaciones con los nombres de otros países, esos nombres se inventaron en otros países, son la generación de allá, la Generación X no es la misma de nuestros países, nosotros tenemos otras maneras de adaptar las tecnologías. Cómo hemos adaptado el amor libre en nuestras generaciones, el modern love del que habla David Bowie cómo nos afecta a nosotros los latinoamericanos, todo ese tipo de cosas están en La pelota de letras”, describió.

Aprender la comedia desde “el mexicano”

“En los países de América del Sur se aprende pronto el ‘mexicano’, nos enseñan la comedia que produce México desde 1993, incluso desde antes”. El actor y productor compartió que en su experiencia personal la curva de aprendizaje de buena parte de su comedia proviene de nuestro país en donde se presentará próximamente.

“Hay muchos ejercicios narrativos y que me han influenciado y en general a nuestro qué hacer de actoral. Nos hemos inspirado mucho de México, leo a Roberto Gómez Bolaños, le debo la vida”, exclamó. “Digamos que también a un Cantinflas, a un Capulina. Yo me eduqué viendo La Carabina de Ambrosio, me crié viendo a Héctor Suárez, al Loco Valdés, todo eso llegó a mí como latinoamericano, como llega Agustín Lara, los gestos de nuestras actrices a través de María Félix, repitiéndose en los rostros de Ana María Orozco, en Betty la Fea, y todo eso es una influencia entre nuestras dos culturas”, destacó.

¿Cuáles son las tablas de la comedia de América Latina?

“Yo me formé como narrador de cuentos y eso es lo que hago con este espectáculo, una comedia narrativa, una comedia desde el teatro mismo. Hacer una comedia antinatural, no una comedia con pretensiones de un nombre genérico que viene de otro país, que es el standup comedy. No, nosotros los latinoamericanos ya hacíamos humor, comedia”, finalizó.