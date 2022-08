The Objective de Paula Quinteros: del fotoperiodismo al periodismo local en España

A finales del 2013 la periodista Paula Quinteros comenzó el proyecto editorial de The Objective. Para su fundadora los cambios en la industria de medios de comunicación y del consumo en las audiencias la llevaron a concebir la idea primero como un foto periódico. El concepto era sencillo: una selección de 36 fotografías que le ofrecían al lector las mejores imágenes del día.

“Empezamos con un fotoperiódico que te da 36 fotos las más impactantes del día preciosísimas con una sección de opinión”, ese es el lado subjetivo.

“Por eso se llama The Objective, es por el objetivo de la cámara. Es como un juego de palabras, el de la objetividad, que obviamente es el gran imposible en el periodismo por estar hecho por humanos”, dijo Paula Quinteros en entrevista desde Madrid.

Para Quinteros, nacida en Colombia y criada en Brasil, The Objective era una nueva forma de acercarse a hacer periodismo desde otra perspectiva. Quinteros es periodista de profesión y ha colaborado en medios como Televen, Globovisión y el diario Quinto día de Grupo Prisa. También representaba un cambio de la experiencia que había tenido con los medios tradicionales en Venezuela. En el 2005 fundó en Venezuela la revista Clímax, pero la censura del gobierno de Nicolás Maduro ya comenzaba a sentirse.

“Me encuentro en un momento muy complicado porque no con mucho disimulo pero al final del día con una censura, de alguna forma enmascarada que no nos permite seguir. No nos permite seguir imprimiendo. (...) En papel podías imprimir, pero cada revistas te costaba 20 dólares, por supuesto no era rentable”.

En 2009 reunió a las revistas Bienmesabe y UB bajo el mismo grupo editorial. “Lo que hice fue hacer un proceso de digitalización de las revistas que yo tenía en Venezuela que eran Clímax, UB y Bienmesabe. Una era una revista de cultura, otra de periodismo de investigación, otra de cocina y una revista para caballeros que había sido fundada por Grupo Líder de Venezuela”.

La complicada situación le hizo apostar todas sus energías hacia los medios digitales. En ese periodo, Quinteros asegura que cometió muchos errores mientras daba los pasos hacia digitalizar las operaciones de estos medios, una lección que le permitió afinar la creación de sus próximos dos proyectos: El Estímulo y The Objective.

“Mirando para atrás hasta se agradece las circunstancias difíciles porque me hizo enfrentarme a un proceso de digitalización por el que muchos medios impresos han pasado y me ha ayudado también a poder ayudar a otros medios a digitalizarse de la manera más inteligente”.

Uno de los grandes retos para Quinteros ha sido tratar de encontrar las voces detrás de cada proyecto periodístico. En Venezuela, El Estímulo se convirtió en un medio esencial para entender lo que estaba pasando en la vida diaria de los venezolanos a través del periodismo de investigación en un país sumergido en una crisis política y económica.

En España, The Objective llegó a tratar de ganarse un espacio entre una serie de cabeceras de medios impresos y digitales de mucho prestigio como lo son El País, ABC, La Vanguardia o El Mundo.

El Estímulo nació casi en paralelo a The Objective. “Cuando vine a España con la idea de de hacer The Objective, vengo con una serie ya de de de de lecciones aprendidas, por supuesto muy distinto a lo que veníamos haciendo allá quizás por la frustración de lo que estábamos haciendo en el día a día y aunque fue muy similar, se trató de de darle pues muchísima fuerza más a la opinión y a la cultura”.

“No son los mismos lectores, aunque son dos compañías que yo fundé, que presido, y dos equipos vamos a decir similares y lo que se pretende hacer es similar, no hay absoluta sinergia. Y no hay absoluta sinergia justamente por eso el tema del propio localismo, porque las audiencias son distintas. Cuando tu interlocutor es muy distinto, tú tienes que prestar atención sobre todo escuchar más que decir y a escuchar y observar”.

Cuando en 2017 estalló el proceso independentista en Cataluña algo despertó en Quinteros que le hizo ajustar el foco. “De alguna forma sentí una obligación moral de estar más presente en la en la lucha democrática y en el debate de las ideas porque me generó mucho ruido y de alguna forma miedo también lo que estaba sucediendo porque yo vi en mis narices como se se lograron dinamitar los pilares de la institucionalidad”.

“Hoy en día en The Objective hay más de 40 periodistas que trabajan en la plantilla y más de 60 colaboradores que tenemos entre opinión y cultura en general”. Entre las plumas de opinión más destacadas se encuentra la de los escritores Alberto Olmos, uno de los periodistas más leídos en España, así como Félix de Atúa y Fernando Savater, “que podrían ser emblemas y de los intelectuales insignes de España”.

Una de las máximas de Quinteros siempre ha sido apostar por el periodismo sin muros de pago. Al igual que El Estímulo, los contenidos de The Objective son abiertos para todos los lectores. “Yo creo que la gente clama por un periodismo que sea de fácil acceso. Porque si ya es desagradable que te den malas noticias, tener que pagar por cinco, seis, siete, ocho periódicos, pues muy complicado se da más y mejor con los periódicos que son más segmentados, las revistas de moda o los periódicos de economía”.

Filosóficamente es que sea una información que sea libre y si quieres llegar a la gente joven, pues tiene que de alguna forma ser libre y entonces esa es una apuesta muy arriesgada, pero creo que está dando frutos”.

The Objective fue incluido en el top 15 de medios generalistas españoles de la firma Gfk y en julio pasado alcanzaron los 4.95 millones de usuarios únicos, con un crecimiento sostenido mensual en sus lectores.

A casi una década de existencia, The Objective le ha demostrado a Paula Quinteros que se pueden encontrar nuevas audiencias y nuevos lectores pese a la adversidad de las condiciones. El oficio de hacer periodismo de calidad para nuevas audiencias, considera, es una tarea importante para la hay que despertarse a trabajar todos los días.

“Habemos algunos extraterrestres que tenemos que estar siempre pensando que no pueden destruir [las instituciones o la democracia] para poder hacer el trabajo que se tienen que hacer que no siempre es el más agradable, no siempre es el más recompensado, no siempre es el más agradecido, pero uno se siente que está haciendo y eso de alguna forma es lo que lo que no solo me motiva a mí sino que creo que lo que motiva hoy en día por ejemplo en The Objective (...) creo que ese ese es lo que deben de pensar o deberían de pensar todos los periodistas en el mundo”.

