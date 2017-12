El año comenzó en tumulto con Meryl Streep llamada la estrella de la televisión realidad que había sido recientemente elegida presidenta y una metedura de pata en los Oscar cuando "Moonlight" ganó la mejor película después de que "La La Land" fue anunciada erróneamente como la ganadora. El año continuó a buen ritmo, mientras Hollywood cacareaba azarosamente entre éxitos tremendamente inesperados y "cosas seguras" que bombardeaban con drama.

El primer éxito fue del durmiente del año, la película de terror satírico "Get Out" de Jordan Peele, como parte de una tendencia más amplia de películas de terror que tuvo un éxito rotundo en la taquilla, incluyendo "Split", "Annabelle: Creation" así como "It". Pero lo más espeluznante de una película que combinaba ingeniosamente risas y sustos para criticar los males más sutiles del racismo es cómo anticipó un año en que los supremacistas blancos hicieron las noticias, envalentonados por un presidente que veían tácitamente y en ocasiones incluso explícitamente solidario.

"Wonder Woman" resultó ser aún más exitosa y misteriosamente profética, ya que su directora, Patty Jenkins, se ha convertido en la cineasta más taquillera de todos los tiempos, y los ejecutivos de estudio que han dedicado décadas a adolescentes aprendieron que la audiencia está más interesada en una mujer genuinamente convincente que salva el día que otro tipo en spandex que sigue los pasos.

De hecho, mientras Hollywood flaqueaba con fracasos de gran presupuesto como "Baywatch", "Alien: Covenant", la nueva película de "Transformers" y un reinicio equivocado de "Mummy", fueron las audiencias femeninas las que hicieron que la primavera y el verano pudieran sobrevivir, convirtiéndose en masa para ver la acción en vivo "La Bella y la Bestia", "La Mujer Maravilla" y "Viaje de Niñas" (así como el éxito independiente "The Big Sick" y, más tarde, la seductora dramaturgia de la mayoría de edad) "Lady Bird")

Lo que lo hizo aún más molesto cuando se estrenó la gran superproducción del año, no una película, sino una mordaz exposición en el New York Times del ejecutivo de cine Harvey Weinstein y cómo durante años ha acosado sexualmente, explotando e incluso asaltando a las actrices y ejecutivas en su orbita. (Weinstein ha negado los cargos de violación y ha disputado muchas de las cuentas de sus acusadores). A medida que las historias angustiantes caían en cascada -no solo sobre Weinstein, sino también sobre varios hombres en el negocio del entretenimiento- la conexión entre los prejuicios y los puntos ciegos de los guardianes masculinos y el aburrido monocultivo de películas de hombres heroicos y mujeres silenciosas o hipersexualizadas se volvió terriblemente claro.

Todavía se ve cómo se verá Hollywood en la era posterior a Weinstein, pero si ese realineamiento no es lo suficientemente radical, la industria experimentó otra sacudida sísmica hace unas semanas, cuando Disney compró 21st Century Fox en un acuerdo que tiene redujo los "Seis Grandes" estudios a cinco, y lanza el futuro de los dramas de rango medio y orientados a los adultos a la incertidumbre.

El mismo día que se anunció el trato, Streep, Tom Hanks y el director Steven Spielberg visitaban The Washington Post para hablar sobre su nueva película, "The Post", una producción de Fox que personifica el tipo de película inteligente y entretenida que está aún más en peligro siendo consignado a la televisión o gigantes de streaming como Netflix y Amazon, con Hollywood centrando toda su energía y recursos en dibujos animados y adaptaciones de cómics.

Durante el panel de "Publicaciones", Spielberg expresó su preocupación por los cambios que afectaron a una industria que experimentó una disminución de casi un 5 % en asistencia este año. "Me gusta que haya todos estos lugares, todos estos hogares que estén dispuestos a aceptar buenos narradores", dijo acerca de las plataformas que se multiplican rápidamente. "Pero ¿cómo reaccionarán las salas de cine cuando todos decidan ir al cine en la sala de otra persona, en lugar de salir al mundo, a un teatro?"

Los teatros ya están reaccionando al agregar asientos reclinables y concesiones de alta gama. Y el público ya ha demostrado que anhela la experiencia colectiva de ver una película en la pantalla grande, ya sea gritar juntos en "Get Out" o "It", reír juntos en "Girls Trip" o boquearse asombrados ante una magnífica visión espectáculo como "Dunkerque".

Pero otra verdad tácita sobre el cine fue evidente durante un reciente viaje de regreso a mi ciudad natal de Des Moines, donde el día de Navidad, mi familia y yo nos encontramos con un ex colega de mi padre en una presentación de "Darkest Hour". Mientras se sentaba frente a nosotros, nuestro amigo bromeó: "(Mi esposa) compró los boletos, para que ella decida dónde nos sentamos".

Inmediatamente recordé algo que Amy Pascal, produjo "The Post" y "Molly's Game", me dijo: a pesar de que la industria cinematográfica está dirigida por hombres de mediana edad, esa cohorte es la más difícil de ver en los cines.

Son las esposas, las madres, las novias y, en mi caso, las hijas mandonas adultas de un hogar quienes a menudo deciden si quedarse en casa y ver "La Corona" o aventurarse al múltiplex.

Desde el replanteamiento del liderazgo corporativo y las prácticas comerciales hasta la reformulación de lo que termina en la pantalla, el realineamiento más radical de Hollywood sería finalmente descubrir qué quieren las mujeres y por qué su supervivencia depende de la respuesta.