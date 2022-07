La serie dramática de HBO "Succession" recibió 25 nominaciones a los Emmy, y la surcoreana "El juego del calamar" hizo historia al convertirse en la primera producción de habla no inglesa reconocida en los llamados Óscar de la televisión.

"Succession", que sigue a los ambiciosos y traicioneros miembros de una familia rica, está al frente en la categoría dramática, mientras que la comedia de Apple TV+ "Ted Lasso" y la miniserie de HBO "The White Lotus" se impusieron en sus categorías con 20 nominaciones cada una.

La lista de las producciones más reconocidas sigue con las comedias de HBO "Hacks" y de Hulu "Only Murders in the Building", con 17 nominaciones cada una.

La 74ª ceremonia de los premios Emmy, que honran a lo mejor de la televisión, tendrá lugar en persona el 12 de septiembre en Los Ángeles.

"Con la producción a toda marcha, la Academia ha recibido un número récord de postulaciones a los Emmy esta temporada", dijo el director ejecutivo de la Academia de la Televisión, Frank Scherma.

Otra marca es la entrada en la pelea de "El juego del calamar", la serie surcoreana que se convirtió en el programa más visto de todos los tiempos de Netflix y que recibió 14 nominaciones.