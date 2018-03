Impactados por el éxito de Shakespeare in the Park, dos productores independientes decidieron replicar la idea en México y crear Teatro en el Parque, que trasladará al público al teatro isabelino.

“Nos inspiramos en los famosos proyectos de Nueva York, el londinense Shakespeare Globe o la Corrala del Mitote, porque creemos que es muy interesante que dentro de un parque se construya un hermoso teatro y dentro de éste se escenifique a Shakespeare”, señaló en entrevista Jacobo Márquez, director de Lado Be, quien junto a Claudio Sodi se lanza al escenario.

“Queremos que el público aprecie el modo de ver y asistir el teatro de los siglos XVI y XVII, disfrutando obras basadas en textos de uno de los genios de la literatura universal: William Shakespeare”, comentó Sodi, de Magnífico Entertainment.

Shakespeare Teatro en el Parque es un proyecto que parte de la iniciativa privada y es apoyado por HSBC; mientras que las autoridades culturales sólo aportan apoyo en la difusión del proyecto.

“Si no fuera por ellos no se hubiera podido realizar, porque somos productores independientes. Teatro en el Parque es 100% de la iniciativa privada, no hay recursos del gobierno, hay un apoyo en la promoción, pero no hay un peso de recursos de ellos, no es un reclamo, pero esto es un proyecto de la IP y lo demás tiene que salir de la taquilla, por eso es necesario que el público responda para que el proyecto se consolide y crezca”, explicó.

Durante Shakespeare Teatro en el Parque se realizarán diferentes actividades y talleres en coordinación con el Museo Tamayo.

Los montajes son: Romeo y Julieta de bolsillo, Algo de un tal Shakespeare, Mendoza, Macbeth, ¿Qué con Quique Quinto?, La sombra del bardo y Yo tenía un Ricardo hasta que Ricardo lo mató.

“Son adaptaciones y reinterpretaciones del autor en escena que impactarán en el espectador. Algunas de las puestas están dirigidas al público infantil y juvenil y otras para un público adulto. Creemos que el proyecto nos permitirá acercar a los niños y jóvenes a un teatro amable y divertido”, comentó Márquez.

La idea de los productores es recibir alrededor de 50,000 personas durante la temporada; en cada función regalarán 200 boletos y los otros 300 saldrán a la venta para poder continuar con la producción que se espera se repita cada año en nuestro país.

La temporada iniciará el miércoles 4 de abril, con la presentación de las puestas en escena Romeo y Julieta de bolsillo, dirigida por Alonso Íñiguez, a las 11 de la mañana, Algo de un tal Shakespeare de Adrián Vázquez, a la 1 de la tarde y Mendoza de Juan Carrillo a las 7 de la noche. Pueden consultar fechas y horarios en www.teatroenelparque.mx.

