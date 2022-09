Ser mujer en México se parece a un film de Tarantino: Perras de reserva, el barrio, la riqueza y la violencia

Perras de reserva es un retrato desgarrador, pero honesto y justo, de cómo es ser mujer en México. Y cómo ser mujer bajo distintas circunstancias determina también los destinos violentos expresados en diferentes maneras de muchas mujeres.

Este libro se compone de una serie de cuentos que están escritos en primera persona y protagonizados por mujeres. Las historias son ficticias, pero cuesta no sentirlas reales en una cotidianeidad como la que vivimos las mujeres en este país. Cuesta no recordar que lo que le pasó a Regina –uno de los personajes– le pasó a alguien que conozco. Cuesta incluso no identificarse.

Así, como en un film de Quentin Tarantino, es como las mujeres que protagonizan Perras de reserva sortean la vida en un país profundamente clasista, machista, homófobo y desigual y la constante entre todas estas intersecciones es una: la violencia.

Regina era la mejor amiga de Yuliana, una hija de un capo importante de la droga en México, digo era porque la asesinó su novio, Jesús, porque era muy celoso y la encontró platicando con uno de sus guardias de seguridad. A él lo mató de un balazo y después quiso ahogarla; no pudo y entonces, “todo se llenó de humo, plomo y sangre”. Regina, además, era hija de un político mexicano importante.

Una mujer es asesinada de manera violenta cada dos horas y media en México.

Lentejuelas. Así se llama el cuento que en unas cuantas páginas simplifica el andar de una mujer transexual que se ganaba la vida en el trabajo sexual. Y la violencia aparece desde sus primeros años y no se va nunca más. La esperanza de vida de las mujeres trans en México es de apenas 35 años, menos de la mitad de la cifra para la población total.

“La frontera no es lo que una piensa ni cómo la pintan. La frontera es un monstruo, una fiera ansiosa de tragar. Y no tiene llenadera: se alimenta de trabajo, sexo, drogas y mujeres, pero eso yo no lo sabía”, dice ella en La sonrisa. Ciudad Juárez es una feminicida en serie: los registros oficiales contabilizan cerca de 2,300 asesinatos de mujeres y ni siquiera se tiene un dato exacto de las desapariciones.

La vida en el barrio, las mujeres en el barrio, la familia, la carencia, la necesidad y la pobreza, el hambre, el miedo, la desprotección. Pero también la dignidad, la esperanza, el cuidado, la colectividad. Las madres, las hermanas, las hijas, las vecinas. La música y Jenny Rivera. La realidad tan distinta que viven las mujeres de aquí y las de allá.

El aborto, un derecho básico de la salud sexual y reproductiva, un tema de política pública y de derechos humanos que todavía no llega a México de manera universal. La travesía de abortar sola en un lugar en donde ni la ley ni la sociedad te protege. Sólo siete de 32 estados en México garantizan el acceso legal a la interrupción voluntaria del embarazo.

Perras de Reserva muestra, desde diferentes posiciones y perspectivas, lo que implica nacer mujer y hacia donde te puede llevar esta condición dependiendo de dónde naciste, de quién eres hija, que tan pobre eres, qué te gusta o como te autopercibes. Y siempre, la violencia, atravesándose como constante.

“México es un monstruo enorme que devora a las mujeres. México es un desierto hecho de polvo de huesos. México es un cementerio de cruces rosas. México es un país que odia a las mujeres”, dice el último cuento de Perras de Reserva.

