Durante poco más de una hora y media de discurso, previo a la entrega oficial de su Primer Informe de Gobierno al Congreso, este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó dos veces la palabra cultura y en otras cuatro ocasiones dijo las palabras cultural o culturales. Sin embargo, en ningún momento lo hizo para hacer referencia al rubro, mucho menos para compartir programas, avances o previsiones de lo competente a la Secretaría de Cultura federal y a su titular, Alejandra Frausto Guerrero. Es destacable la omisión porque la secretaria Frausto ha insistido en el carácter estratégico de la cultura como eje transformador de México, insistió en ello incluso antes de las elecciones del 2018 que llevaron a Palacio Nacional al presidente López Obrador.

Durante su alocución, el mandatario ofreció una síntesis del informe gubernamental que por la tarde entregó por escrito y de manera oficial, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al diputado Porfirio Muñoz Ledo presidente del Congreso de la Unión.

En su mensaje a la nación, el presidente de la República no concentró el tema de la cultura en un punto específico; entreverada en los apartados de educación y deporte apareció la cultura; hizo breves menciones de programas que competen al sector sin profundizar en alguno. Incluso citó algunas acciones a cargo de otras instituciones culturales, como el Fondo de Cultura Económica, que depende de la Secretaría de Educación Pública, pero nunca mencionó a la Secretaría de Cultura en las pocas acciones que enumeró.

“Está funcionando la estrategia para el rescate de la memoria histórica, dijo de manera sumaria y casi de corrido, también la estrategia para el fomento a la lectura. El Fondo de Cultura Económica ha editado 23 libros de grandes escritores, con un tiraje de 40,000 por cada libro, llegando a un total de 920,000 ejemplares. Dichos libros se venden a precios accesibles que van de 9 a 20 pesos”, declaró en referencia a la colección Vientos del Pueblo, impulsada por la administración del actual director de la editorial del Estado, Francisco Ignacio Taibo Mahojo.

Agregó el presidente López Obrador que “se reimprimieron 8.5 millones de ejemplares de la Cartilla Moral, escrita por Alfonso Reyes, porque no sólo de pan vive el hombre. Necesitamos fortalecer valores culturales, morales, espirituales”.

Apertura de los pinos, un logro “exitoso” y megaproyecto

Hizo énfasis en el “éxito” de la apertura de la antigua Residencia Oficial de Los Pinos. Dijo que la otrora “mansión presidencial” ha sido visitada hasta ahora por 1 millón 600,000 personas.

Y luego anunció el megaproyecto cultural del Bosque: “Se va a convertir el Bosque de Chapultepec, más terrenos donde se encontraba la fábrica de armas del Ejército, en un espacio artístico y ecológico, con una extensión de 800 hectáreas, que pronto será uno de los sitios culturales más importantes del mundo”.

Agregó que, correspondiente con lo dicho al principio de su gestión, las Islas Marías han dejado de ser prisión y está en marcha el proyecto de convertir sus instalaciones en un centro de educación ambiental, responsabilidad que recaerá, dijo, en la Secretaría del Medio Ambiente.

Al hablar del Programa Nacional de Reconstrucción, López Obrador mencionó brevemente que “se avanza también en la restauración de iglesias, templos y otros espacios que forman parte del patrimonio histórico nacional”.

En los últimos minutos de su discurso, el mandatario abordó las medidas que su administración ha tomado para mitigar los brotes de inseguridad en todo el país y la pugna por “una política integral de justicia, paz y seguridad ciudadana”.

Pero omitió informar si se considerará la incorporación de programas culturales para la recuperación del tejido social, como ha anunciado la secretaria de Cultura federal en distintas ocasiones en referencia a que el rubro sería uno de los ejes de dicha regeneración.

Coyunturalmente, informó que hasta la fecha se brinda protección especial a 337 periodistas y 639 defensores de derechos humanos ante las amenazas de las que han sido objeto.

El documento del Primer Informe de Gobierno, entregado al Congreso, dedica 11 páginas a la cultura. El apartado lleva por nombre “Cultura para la paz, para el bienestar y para todos” y destaca el Programa de Cultura Comunitaria, el Programa Nacional de Reconstrucción, las 447,000 actividades artísticas y culturales ofrecidas en el primer semestre del 2019, el apoyo a la producción fílmica y las acciones de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación.

Resume en una frase los logros en ciencia durante un año

“El Conacyt incorporó con becas de posgrado a 9,000 estudiantes adicionales de los que ya recibían becas”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el llamado Tercer Informe Presidencial al Pueblo de México (aunque constitucionalmente es el primero).

Éstas fueron las únicas palabras destinadas al rubro de ciencia durante la hora y media de informe presidencial. El escaso mensaje a la ciencia, además, se da en medio de un ambiente de incertidumbre y una fuerte protesta justamente por la disminución de becas doctorales y posdoctorales, donde también se han denunciado condiciones poco claras.

Al día de hoy se sabe que se otorgaron 650 becas para estancias posdoctorales nacionales, 102 menos que en el 2018 y las becas posdoctorales al extranjero pasaron de 293 a 193, 35% menos.

“Es momento de darnos cuenta que no hay nada más neoliberal en la vida, que decir que busquemos recursos en las empresas”, se escuchó en el Primer Foro Latinoamericano de Trabajadores Científicos llevado a cabo el pasado 27 de agosto en la Cámara de Diputados.

“Se dice que el Producto Interno Bruto en Ciencia, Tecnología e Innovación debe venir de las empresas, pero lo que no se considera es que en esos países ya se invirtió de parte del Estado para lograr ese nivel. En México eso no ha pasado, no se ha invertido lo suficiente para poder decirle a las empresas que sí tenemos desarrollo en el sentido académico, ahorita no es ese momento, es el momento en que el estado tiene que invertir en educación y posdoctorantes”, manifestó un miembro de los jóvenes investigadores en defensa de la ciencia, grupo formado a raíz del problema de continuación y reducción de las becas.

Todo esto se da a pesar de que el 25 de julio mediante una nota aclaratoria el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aseguraba que no se habían implementado cambios sustanciales con respecto al ejercicio 2018 en el presupuesto asignado para estancias posdoctorales, sabáticas, repatriaciones y retenciones.

Y destacaba que este 2019, el presupuesto destinado para cubrir las becas posdoctorales de segundo año recibirían un incremento cercano al 100%, con respecto al año anterior.

Cabe recordar que en el 2018 el presupuesto del Conacyt pasó de 27,230 millones de pesos a 24,750 millones de pesos para el 2019. Además, la titular de Conacyt había manifestado, y luego reforzado con un comunicado el 1 de marzo del 2019, que el programa nacional de becas incluiría para este año 7,200 nuevos apoyos económicos para la formación a nivel de posgrado, cifra que tampoco concuerda con lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes.