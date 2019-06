Este 16 de junio, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional La peor señora del mundo, el libro publicado hace 27 años, con más de 400,000 ejemplares vendidos, y muchos más lectores, destacó su autor, Francisco Hinojosa.

La particular historia cobrará vida con las composiciones de la Orquesta Basura y la interpretación en voz del mismo autor.

Una historia que iba a espantar a los niños

Pero el éxito que esta publicación sigue teniendo en la actualidad no fue el mismo cuando estaba recién escrita, cuando el Fondo de Cultura Económica le negó a Francisco Hinojosa la posibilidad de publicarla.

“Los dictámenes fueron negativos. Me dijeron que la obra no se podía publicar porque iba a espantar a los niños, y al principio fue prohibido en escuelas”, recordó con gracia el autor.

Ahora, con un espectáculo multimedia de la mano de LibrosVivos, la trama se renueva con la musicalización de Turambul, el lugar donde radica la peor señora del mundo.

“Nos adentramos en el libro. No sólo es musicalizarlo, es convertirte en ese libro, ser la música, sentirte parte de Turambul. No sabíamos qué iba a pasar ni cómo iba a funcionar. Las personas que no han visto La peor señora del mundo o algún espectáculo de LibrosVivos no se imaginan. No es algo tan común, pero es una experiencia nueva. Los invitamos a que se adentren al mundo de esta historia, que vean cómo suena Turambul y qué se siente estar dentro de Turambul”.

Francisco Hinojosa agregó que con los años la obra ha cambiado mucho, y que además los distintos contextos sociales han modificado los significantes de esta historia, armando nuevas lecturas e interpretaciones de la trama. Puso como ejemplo una presentación en Chiapas donde un promotor de lectura le dio un significado completamente distinto a la forma en la que él lo concibió.

Reinterpretación chiapaneca

“Antes (el promotor) decidió comentarlo con los niños y con la comunidad y dijo que esa señora significaba la guerra, la muralla significaba el cerco mexicano, la paloma son los acuerdos de San Andrés, el viejito es el Consejo de Ancianos. Le dio una explicación zapatista a un libro que fue hecho antes del movimiento”, relató.

Pero la realidad es que Francisco Hinojosa reveló que escribió este libro con base en la figura de una de sus vecinas, quien él consideraba como una persona muy mala, y que incluso concibió esta obra como una especie de venganza hacia aquella mujer, pero no la concretaría sino años más tarde.

El espectáculo que tendrá lugar en Ciudad de México este fin de semana se ha presentado con anterioridad en la Feria Internacional del Libro en Oaxaca y en el foro Bajo Circuito.

