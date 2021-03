Este miércoles, en el día 384 de huelga, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), Adriana Urrea Torres, notificó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un laudo que ordena su reinstalación en su puesto de trabajo dentro de la agencia de noticias del Estado mexicano y condenó el pago de los salarios vencidos desde su despido en octubre de 2019, después de ser electa por los trabajadores como nueva dirigente del único sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo de Notimex.

“Muchos de los despidos como el mío fueron por ejercer nuestra vida sindical, lo cual es completamente ilegal porque va en contra de la libertad de asociación. Ante esta situación, dados los motivos por los que nos despidieron interpusimos cada uno de los trabajadores una demanda individual. No es el primer laudo que se emite (el de Urrea), tuvimos algunos durante octubre. Además, hay una gran cantidad (de casos) que ya terminaron el proceso jurídico y estamos esperando a que salgan más laudos, es decir que la junta dé el fallo, los notifique y se establezca esta orden a Notimex para su reinstalación”, comparte Urrea a El Economista.

También trascendió que el año pasado Notimex interpuso un amparo frente a otro de los laudos emitidos con anticipación en favor de un trabajador despedido de Notimex, pero este miércoles se notificó que el amparo fue desechado y, por tanto, también procede la reinstalación del trabajador.

Ambos hechos son de incumbencia del movimiento de huelga, explica la líder sindical, porque una de las demandas como parte de la solución del conflicto es la reinstalación de todos los trabajadores despedidos.

“Una resolución de reinstalación evidentemente apoya incluso a la solución del conflicto de huelga. Falta que se resuelvan los laudos de todos los demás compañeros que están pidiendo la reinstalación”, apunta Urrea y estima que 40 personas agremiadas en el SutNotimex quienes esperan un fallo a favor.

Sanjuana Martínez se niega

Minutos después de que Urrea diera a conocer el fallo de la JFCA, la directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, expresó su inconformidad en Twitter.

“La lideresa Adriana Urrea no puede ser reinstalada, aunque así lo pidan las autoridades laborales. Urrea fue denunciada por un delito de peculado. Las cuentas de su compañero Conrado García (ex dirigente del SutNotimex) fueron congeladas. El fin de la huelga no puede someterse a la voluntad de los líderes. No podemos reinstalar a una persona con un proceso judicializado por actos de corrupción”.

Es falso que exista una denuncia por los delitos que comenta, responde Urrea, así como lo es su vínculo con Conrado García, quien fue líder del SutNotimex por aproximadamente 17 años.

“Quiero aclarar que sí se me interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, el año pasado. Se me acusaba de supuesto desvío de recursos por la cantidad de 2,400 pesos correspondientes a viáticos de una gira que cubrí del presidente y que, por haberme despedido, ya no pude comprobar. También me acusaron de un daño patrimonial al Estado por 8,000 pesos. Se pusieron a investigar todos los viajes que hice como parte de mi actividad periodística en los últimos siete años. Aseguraban que había inconsistencias en mis comprobaciones. Me presenté en la secretaría y presenté mis comprobantes de viajes, incluso mis tickets de avión”, explica.

Sin embargo, detalla que un reporte de la Función Pública entregado a la JFCA indica que no existe un expediente abierto contra ninguna de las personas que solicitan su reinstalación, incluyendo a Urrea Torres.

Hay un acuerdo tomado desde la asamblea del sindicato para entablar una denuncia contra Conrado García, reitera la líder sindical. Este diario ya había notificado en marzo del 2020.

“Primero porque no cumplió con su mandato de defender a los trabajadores en un momento crítico, y segundo, porque no sabemos qué pasó con los recursos. No lo hemos hecho porque, evidentemente, nuestros recursos jurídicos son limitados y el interés primordial es resolver la huelga y resolver los juicios individuales que están abiertos”, concluye Urrea.

