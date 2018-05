Roma, la más reciente cinta de Alfonso Cuarón, no se podrá estrenar en competencia debido al desacuerdo de Netflix, propietaria del filme, con la ley francesa de exhibición de películas. Así lo expresó el delegado general del Festival de Cannes, Thiérry Frémaux, en una rueda de prensa previa a la inauguración de la 71 edición del festival más prestigiado a nivel mundial que va del 8 al 19 de mayo.

Desde el mes de abril, Netflix anunció que se retiraría de Cannes, luego de que los organizadores cambiaran las reglas de la competencia que están alineadas con la ley de exhibición francesa relativa a los estrenos cinematográficos, la cual obliga a las películas a ser proyectadas primero en salas de cine antes que en plataformas audiovisuales online. Lo anterior no fue del agrado de Netflix, por lo que se negó a participar. Además, si accediera a hacer eso, tendría que esperar tres años para publicar los filmes en su plataforma como también lo dicta la ley en Francia.

“Estoy triste por no poder acoger por primera vez en competición a Alfonso Cuarón y su película mexicana sobre su juventud. Es una bella película”, comentó Thierry Frémaux sobre la cinta Roma.

En el certamen del año pasado, Cuarón ofreció una clase magistral y en el 2008 fue miembro del jurado de la selección oficial del festival. Ha participado en numerosas ocasiones en el festival de Cannes, pero nunca en competencia.

Además de la cinta Roma de Cuarón, Netflix se negó a estrenar una cinta restaurada de Orson Welles, Al otro lado del viento (The Other Side of the Wind).

Cuando se dio el anuncio de cambio de reglas en el festival, Frémaux agregó que Netflix podría exhibir sus producciones fuera de la competencia, lo cual no hizo más feliz a la compañía de streaming: “No creo que exista alguna razón para ir fuera de la competencia. La norma era tácitamente sobre Netflix y Thierry la hizo explícitamente sobre Netflix cuando la anunció”, comentó Ted Sarondos, el jefe de Contenidos de la plataforma.

