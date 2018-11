Roger Waters, miembro fundador de la legendaria banda británica Pink Floyd, fustigó al gobierno de México en un concierto en la capital de ese país por condecorar al yerno de Donald Trump, e instó a "resistir" al mandatario estadounidense.

Desatando el abucheo de los cerca de 15,000 asistentes a su concierto en el Palacio de Deportes de Ciudad de México, Waters dijo estar "profundamente decepcionado" por la decisión del saliente presidente Enrique Peña Nieto de otorgar la máxima condecoración a Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump y asesor estrella del mandatario estadounidense.

El exbajista de Pink Floyd dijo sin embargo no estar "sorprendido" de que Kushner, esposo de Ivanka Trump y asesor estrella del mandatario estadounidense, sea reconocido con la Orden Mexicana del Águila Azteca, pese a que al discurso hostil de Trump hacia su vecino del sur, que ha tensado la relación bilateral.

Trump, que responsabiliza a México de los problemas de violencia y consumo de drogas que vive Estados Unidos, realizó una polémica visita a Ciudad México en agosto de 2016 cuando aún era candidato y fue incluso recibido oficialmente por Peña Nieto, algo inédito en la relación bilateral.

El gobierno de México, que concluye su administración el viernes, anunció el martes que su decisión de condecorar a Kushner obedece a que "fue determinante para dar inicio al proceso de renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), evitando una salida unilateral de Estados Unidos de dicho tratado, y su constante y eficaz involucramiento fue clave para lograr un cierre exitoso de las negociaciones".

Después de arrancar con la palpitante interpretación de "Breathe", Waters exhortó vehemente: "Resistan a Trump (...) Resistan a las policías militarizadas", en un entorno de incertidumbre sobre la política de seguridad que emprenderá el próximo presidente de México, el izquierdista Andrés López Obrador.

El recital de Waters forma parte del tramo latinoamericano de su gira "Us + Them". México es la última parada del segmento de la región de la gira internacional de Waters, iniciado el 9 de octubre en la brasileña Sao Paulo y que concluirá el 9 de diciembre en la norteña ciudad de Monterrey.

"Us + Them", en homenaje a la canción del mismo nombre del álbum de Pink Floyd de 1974 "Dark Side of the Moon", llevó a Waters por Estados Unidos y Canadá antes de embarcarse por América Latina.

erp