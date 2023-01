Rodrigo de la Sierra presenta su primera pintura de gran formato: Look up

“Hoy el escultor se convirtió en pintor”, señaló Enrique Carbajal González, mejor conocido como Sebastian, al referir el trabajo de Rodrigo de la Sierra, quien el pasado martes 10 de enero entró a formar parte de la colección Soledad con el cuadro monumental “Look up”.

Carbajal González, considerado el escultor contemporáneo de mayor presencia internacional comparte que en una charla entre colegas sugirió a De la Sierra entrar a la colección con un cuadro, pero él respondió “amigo, yo no soy pintor”. Sebastian insistió diciéndole: ”amigo, si dibujas, si haces escultura, la tradición de los grandes escultores es ser dibujante”.

Narra que aunque el creador del personaje Timo (Timoteo) se escondió por un tiempo, su forma de refrendar la invitación fue enviarle el lienzo donde se plasmaría la obra que hoy lleva por título Look up. “El resultado me emocionó, es una obra de conocimiento pictórico, del color, de conocimiento de la composición de las dos dimensiones, si la observamos está perfectamente compuesta y es áurea. Tiene las características de una pintura clásica, en el sentido de bien hecha y concebida, pero lo más importante es que mantuvo su concepto escultórico, plástico y es Timo pictórico y escultórico. (De la Sierra) es un gran artista y yo estoy muy contento de que haya aceptado mi invitación y hayamos fortalecido nuestra amistad”, compartió Sebastian.

Salir de la zona de confort

“Efectivamente no soy pintor, Sebastian, tú me hiciste pintor, me sacaste de mi zona de confort y no tengo cómo agradecerte”, dijo Rodrigo de la Sierra durante la presentación de la obra. Confirma que por mucho tiempo estuvo “dándole la vuelta a esta idea”, hasta que llegó a su estudio el lienzo, “ahí me di cuenta de la responsabilidad y el compromiso que había adquirido”.

Eso lo llevó a regresar al estudio, tomar clases por un año. “El compromiso era muy marcado, por la importancia de la colección Soledad, el estrés fue mucho, en algunos momentos pensé en hacer un relieve de escultura en yeso y ponerlo ahí, pero eso no era el reto, por eso fue practicar, practicar y practicar por más de dos años”, cuenta De la Sierra a El Economista.

También agradeció la asesoría. “Volver a empezar, qué satisfacción tan padre. Tuve maestros que me estuvieron corrigiendo, fue un curso intensivo y luego fue soltar la mano, luego la parte técnica para lograr el color, el barniz, curar el lienzo. Es la ventaja de tener grandes amigos y grandes maestros artistas que me abrieron sus conocimientos, agradezco la generosidad de mis amigos pintores que me estuvieron asesorando”.

Luego de este proceso, comparte Rodrigo, "un buen día le llamé (a Sebastian), para decirle: amigo, ya empecé. Ya sé qué hacer y ya arranqué”, tardé diez meses en terminarlo, a base de prueba y error, utilizando colores violetas, luego azules, hasta lograr el tono que se parece a la escultura de Timo, pues este trabajo pretendía además respetar dos características, “llevar mi obra escultórica existente a la pintura y agregar una nueva aprovechando el universo que te da las dos dimensiones. Esta obra existe en escultura y el agregado es el fondo”.

El artista también decidió que en el futuro, si existen más cuadros de su autoría, deberán cumplir con tres características: tendrá un ambiente de oscuridad y la luz ayudará a marcar al personaje de Timo, además como este proyecto nace de la parte escultórica me gustaría mantener la congruencia del vacío, tal vez me atreva a jugar con el fondo, pero el ambiente debe marcar ausencia”.

Look up está basado en Timoteo, la pieza escultórica emblemática de Rodrigo. “Son varios personajes que están como en un corral y casi todos mirando al frente, como absortos, como si fuera una representación de la mediocridad, pero hay uno que mira hacia arriba, ese personaje representa el pensamiento individual, ese que rebasa al grupo colectivo; porque la gente que actúa como individuo es inteligente, mientras que las personas que miran en masa son estúpidas; tenemos varios ejemplos en donde en colectividad, los pequeños individuos pensantes son los que logran hacer los cambios”.

¿Quién es Timo?

Timoteo, también conocido como Timo, es un personaje creado por De la Sierra primero como una crítica personal, no para mofarse de sí mismo, sino de los estereotipos en los caía y que evidenciaba con un toque irónico o cierto sarcasmo en cada obra; pero después dejó de lado su vida privada para concebir al personaje como un observador de la sociedad, logrando que en su diálogo con Timo, éste se convirtiera en un antropólogo visual, una figura que señala los clichés de la sociedad contemporánea.

“El personaje tiene mucha fuerza en su personalidad y por eso se ha convertido en un observador crítico; un personaje al que bauticé como el ciudadano del mundo. Es un gordito con un traje desgarbado, sin mayor atributo, es el hombre común, el héroe anónimo que se mantiene en esta gran madeja de engranes que es la sociedad y que hacen mover todo”.

Asegura que Timo sin lugar a duda es un reflejo de su lugar y tiempo, pero trata de apartarlo de eso para que sea un diálogo personal con cada espectador. “Lo que intento es que a través de la sencillez de una obra, se logre contar toda una historia, que una persona camino a casa, que se encuentre un Timo en el camino, logre captar su atención un minuto, se tome una foto, la rodee y la goce, esta es la forma en que mido el éxito, poder haber conectado con el espectador”.

¿Qué viene para De la Sierra?

De la Sierra comparte que definitivamente seguirá incursionando en la pintura, sin embargo lo hará en formatos más pequeños. Adelantó que buscará llevar más obra escultórica a las dos dimensiones por lo que en el mes de abril y mayo en la galería Oscar Román ya estarán conviviendo la obra escultórica con aproximadamente cuatro cuadros más y para noviembre en San Miguel de Allende en la Galería Intersección, ya se estarán presentando alrededor de nueve cuadros. Además entre sus planes está seguir con proyectos de libros, joyería y piezas talladas en madera.

Rodrigo De la Sierra vive y trabaja en la Ciudad de México donde nació en 1971. Arquitecto de profesión y con cinco años de estudios en artes plásticas, De la Sierra se ha desarrollado profesionalmente como escultor desde el 2005, año en el cual creó a Timoteo, su álter ego y más grande obra.

nelly.toche@eleconomista.mx