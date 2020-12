La doctora Valeria Sánchez, especialista en oftalmología, fue nombrada como directora general de APEC Hospital de la Ceguera, por primera vez en 102 años de fundada esta institución, una mujer está al frente de uno de los espacios más importantes para la atención de la vista en la Ciudad de México y sus alrededores.

En entrevista, la doctora Sánchez asegura que el reto de dirigir un espacio como este incluye demostrar que las mujeres podemos hacer las cosas no nada más igual, sino mejor, “sí creo que la sensibilidad como mujer ante la situación social y en el tema de ayuda a los demás influye, aunque no descartamos a muchos hombres que son altruistas, pero me abre la oportunidad de realmente hacer nuevos programas y proyectos que ayuden todavía más a la salud de los pacientes en el área de oftalmología”.

De acuerdo con la especialista este hecho también habla del cambio que están teniendo los patronatos y toda la gente que ha estado antes de ella, que creyeron en este cambio tanto generacional como de género, “esto también significa que el mundo está cambiando y las oportunidades se abren para las mujeres”.

La titular de APEC asumió la dirección en uno de los momentos más complejos del sistema de salud mexicano, en plena pandemia de Covid-19, esto nos obligó a reinventarse pues en los pacientes de oftalmología hay muchas patologías que de no ser atendidas de manera pronta o no poder darles el seguimiento indicado, pueden terminar en ceguera irreversible.

“Sobre todo en marzo, abril y mayo, los meses donde más miedo teníamos, los pacientes no venían a sus revisiones por más que se les insistía que era importante, escogimos este tipo de patologías como prioridad y no aceptábamos gente que por su padecimiento podía esperar un poco más, aún así el daño que estamos viendo ahora después de seis meses que ya están viniendo los pacientes, porque ya se dieron cuenta que esto no va a acabar pronto, es que en muchos pacientes se ha perdido la posibilidad de rehabilitación”.

Las principales patologías

En México y en el mundo las principales tres patologías no reversibles son la retinopatía diabética, glaucoma y degeneración macular relacionada a la edad, aunque se puede retener la progresión y el daño, una vez que se instala la enfermedad ya no hay vuelta atrás por eso es muy importante un chequeo anualmente al menos, sobre todo si se padece de diabetes, hipertensión, obesidad o ser mayor de 60 años, dijo la especialista.

Dentro de las enfermedades reversibles están la catarata y defectos refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo). El problema es que entre el 80 y 85% de la población acude a una revisión oftalmológica cuando algo se presenta, ya sea dolor, baja visual, ojo rojo, en general no hay una buena cultura de la prevención en el área de oftalmología y siendo que muchas de las patologías son indoloras, no avisan, “es muy complicado para un paciente reconocer algún problema”.

Sobre la relación de problemas oftalmológicos con Covid-19, la doctora Sanchez explica que este virus sí provoca algunos problemas en la vista, aunque no es el órgano principal de ataque. “Se ha documentado la afectación de la mácula y una de sus presentaciones puede ser una conjuntivitis viral con la carga de coronavirus en la lágrima, por eso constantemente nos dicen que no nos estemos tocando los ojos, porque a través de la mucosa de la conjuntiva podríamos transmitir el virus”.

¿Cómo se manifestaría si fuera una conjuntivitis viral por Covid-19? Ojo rojo, lagrimeo, fotofobia (molestia a la luz, sobre todo a la del Sol), sensación de cuerpo extraño y lagrimeo profuso (esta lágrima es la que puede contener al virus). Las dos manifestaciones más importantes son una baja visual, por la afectación a la retina o una conjuntivitis viral.

La especialista confirmó que APEC no está recibiendo pacientes con Covid-19 pues al ser un hospital 100% oftalmológico no se cuenta con ningún otro sistema de apoyo y las cirugías son ambulatorias. El apoyo en esta pandemia va en otro sentido pues todo paciente oftalmológico que no lo están recibiendo en otros institutos que sí reciben pacientes Covid, los canalizan al hospital de la ceguera y están ayudando a estas patologías que requieren de atención urgente.

Hoy el hospital trabaja al 50% de su capacidad de atención, 30% en su cede Coyoacán y el otro 20% en las cuatro clínicas periféricas con las que se cuenta. Se atienden 500 personas al día para mantenerlos seguros, darles la atención que requieren y hacer los check up lo más rápido posible.

Sobre el futuro cercano, la doctora Sánchez apuntó que se espera abrir más unidades periféricas que permitan el mayor distanciamiento entre los pacientes y acercar la atención a las personas más vulnerables. También para 2021 se espera terminar una unidad de oftalmopediatría, única en México y Latinoamérica donde se tenga los mejores equipos de diagnóstico, para evitar y prevenir cegueras, con todo y lo que esto implica para su futuro. Otro plan es una unidad móvil para llegar a las zonas donde no hay hospitales de tercer nivel ni clínicas, para poder detectar estas enfermedades que si te dejan ciego, pero que son fáciles de diagnosticar y que a tiempo se pueden detener o revertir.

