El 12 de octubre se conmemora el día mundial de la artritis reumatoide esta enfermedad compromete los huesos, las articulaciones, los músculos y todo aquello que le brinda movilidad al cuerpo humano, por ello la importancia de hablar del tema y darlo a conocer.

Uno de los mayores problemas de la artritis reumatoide es el retraso en el diagnóstico, asegura el doctor César Pacheco Tena, presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, este tiene varias explicaciones, una de ellas es el poco conocimiento que la población general tiene, esta enfermedad se confunde con mucha frecuencia con otro tipo de dolor articular como la osteoartritis que se presentan especialmente en pacientes de edad avanzada.

“Muchos pacientes no le dan la importancia a los síntomas articulares como realmente lo tienen”, incluso algunos médicos son incapaces de distinguir las enfermedades potencialmente serias en las articulaciones. Esta falta de conocimiento lleva al paciente con artritis reumatoide a pasar muchos meses, e incluso años sin el diagnostico correcto y por lo tanto el tratamiento correcto.

El problema es que la enfermedad es realmente incapacitante, es decir, un paciente que no tiene bien controlada su enfermedad puede convertirse en un lapso corto de tiempo en una persona dependiente de los demás, vestirse, bañarse, moverse, y el tratamiento modifica esta circunstancia de manera muy importante.

Esta enfermedad es heterogénea, hay casos de muy fácil tratamiento y rápida respuesta, con evoluciones favorables a lo largo de muchos años, prácticamente sin cambios destructivos, en el otro extremo se tienen pacientes que la enfermedad es de difícil control, “afortunadamente la mayoría de los casos se ubican en la cara benigna de la enfermedad”.

El especialista asegura que los últimos 20 años han aparecido cada vez más medicamentos que representan una alternativa para aquellos pacientes que no tienen una respuesta adecuada a tratamientos previos, “esto da a los reumatólogos una serie de herramientas disponibles y ofrecer mucho más a los pacientes”.

Comorbilidades por artritis reumatoide

Muchas de las comorbilidades, es decir, las enfermedades que se juntan con la artritis reumatoide suelen ir de la mano con un mal control de la enfermedad. Existen riesgos a nivel cardiovascular con infartos al miocardio, hipertensión arterial en una etapa más temprana en comparación con la población en general.

Por su parte, la depresión también suele ser un problema más difícil de tratar en pacientes en los cuales la artritis no está controlada, y deriva en parte de una serie de consecuencias en la vida del paciente, por ejemplo, hay un impacto laboral, porque con dolor y limitación en su funcionamiento tienen una perspectiva más sombría, también existe una carga económica importante, especialmente para pacientes que no tienen cobertura amplia de servicios de salud. “Esta combinación de no poder aportar al presupuesto familiar y además representar un costo suele generar un conflicto a nivel familiar”.

Cuando la enfermedad está bien controlada la proporción de estas comorbilidades disminuye, pues las personas no abandonan su vida habitual. Por eso el especialista concluye que muchos esfuerzos actuales en el control de las comorbilidades se dirigen al control de la artritis y la detección de cualquier situación adicional con tratamiento oportuno.

De manera pública, los médicos de primer contacto pueden generar la referencia al reumatólogo, que es el especialista que atiende la enfermedad, en la medicina privada existe una tendencia a buscar de manera directa, ya que existe información pública pertinente. Cuando un paciente tiene síntomas articulares, por decisión propia o por recomendación acude al reumatólogo.

